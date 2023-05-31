基隆富貴市場拆不拆 視8月鑑定結果

基隆信六路公有富貴零售市場使用40多年，4樓鋼筋裸露，天花板水泥嚴重剝落，市府曾委託鑑定為海砂屋有立即性危險，前年公告廢止市場使用，今年已編列733萬拆除。但議員正反意見不一，市府指已重新鑑定，若是危樓馬上拆。

富貴市場位義二路為4樓建物，1樓為零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓公共空間封閉。4樓天花板曾發生嚴重水泥塊剝落、鋼筋裸露，有安全疑慮。市府2019年曾委託建築師鑑定為海砂屋，有立即性危險，封閉2樓以上使用，前年公告1樓市場廢止使用，住戶和攤商都搬遷清空。

市府向中央爭取400萬元補助除拆除，配合款332萬元，今年編列733萬拆除，但昨天預算審查議員對是否拆除有爭議，且質疑重新鑑定恐讓爭議更大。

議員藍敏煌表示，從前市長張通榮時代就討論要整修或改建，但鑑定結果認為要立即拆除，新市長上任後攤商又再陳情，如果再做鑑定有不一樣結果，哪一次才算數呢，因攸關民眾安全，如果必須拆要趕快進行，否則就趕快補強。

但議員呂美玲說，地下室、1、2、3樓都很正常，只有4樓天花板有水泥掉落，修復只需數百萬元，拆掉要做什麼也都沒有規畫，如還堪用就不一定要拆，只要轉型發展，打掉要700萬，蓋回來恐要好幾億。

議員張顥瀚質疑，如果鑑定結果和先前有差異，該以哪一個鑑定版本為主呢？

市府產發處長林鼎超說，富貴市場3月底協調會後進行鑑定程序，委請台灣省土木技師工會、台北市土木技師工會鑑定，報告8月出爐，鑑定結果如是危樓需拆除就會執行拆除；如果不是一定要拆，會加強和地方溝通，看以何種方式繼續經營。