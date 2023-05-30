蘇花台9丁邊坡攀岩 颱風近土石鬆脫警消勸離

颱風瑪娃接近，花蓮縣消防局今天接獲報案，有17人團體在蘇花公路台9丁線61公里處攀岩。由於日前才發生新北義消附近摔傷，且近日因颱風近恐土石鬆脫崩落，已勸離民眾。

蘇花公路沿線風景秀麗，山高奇偉、碧海波濤，成為民眾戶外活動地點之一，近年攀岩活動受到歡迎。花蓮縣消防局表示，下午1時許獲報有戶外活動團體在台9丁61K處攀岩。救災救護第一大隊和仁分隊派員查看，現場為一支17人的攀岩隊伍，在基於安全考量勸說後，一行人了解情況隨即離去。

由於28日才發生新北義消在和仁海灘礁石區進行吊掛訓練時，不慎由高處摔傷，由空勤直升機吊掛送醫意外。

消防局提醒，攀岩雖是一項刺激有趣戶外運動，但若缺乏專業訓練和適當安全措施，可能導致生命危險；攀岩愛好者忽視訓練和準備重要性，盲目嘗試攀爬難度較高地形恐發生不幸事故。

消防局表示，攀岩活動需一定程度體能和技巧，並在專業人士指導下進行。民眾應選擇適合難度等級的適當攀岩場地，確保合法性和安全性，此外事先評估自己能力和體力，過程中佩戴繩索、頭盔和安全帶等安全裝備提供額外保護，並熟悉裝備使用方法和操作，以免超出自身能力造成危險。