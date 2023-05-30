快訊

今早親自交給賴清德 郭台銘「和平宣言」內容曝：兩岸可在金門會談

瑪娃逼近「3縣市」今晚掀雨勢 北台灣明可能出現豪雨

日本長野殺人案：「被孤立者」的復仇殺機？

蘇花台9丁邊坡攀岩 颱風近土石鬆脫警消勸離

中央社／ 花蓮縣30日電

颱風瑪娃接近，花蓮縣消防局今天接獲報案，有17人團體在蘇花公路台9丁線61公里處攀岩。由於日前才發生新北義消附近摔傷，且近日因颱風近恐土石鬆脫崩落，已勸離民眾。

蘇花公路沿線風景秀麗，山高奇偉、碧海波濤，成為民眾戶外活動地點之一，近年攀岩活動受到歡迎。花蓮縣消防局表示，下午1時許獲報有戶外活動團體在台9丁61K處攀岩。救災救護第一大隊和仁分隊派員查看，現場為一支17人的攀岩隊伍，在基於安全考量勸說後，一行人了解情況隨即離去。

由於28日才發生新北義消在和仁海灘礁石區進行吊掛訓練時，不慎由高處摔傷，由空勤直升機吊掛送醫意外。

消防局提醒，攀岩雖是一項刺激有趣戶外運動，但若缺乏專業訓練和適當安全措施，可能導致生命危險；攀岩愛好者忽視訓練和準備重要性，盲目嘗試攀爬難度較高地形恐發生不幸事故。

消防局表示，攀岩活動需一定程度體能和技巧，並在專業人士指導下進行。民眾應選擇適合難度等級的適當攀岩場地，確保合法性和安全性，此外事先評估自己能力和體力，過程中佩戴繩索、頭盔和安全帶等安全裝備提供額外保護，並熟悉裝備使用方法和操作，以免超出自身能力造成危險。

蘇花公路 花蓮 颱風

延伸閱讀

颱風瑪娃逼近 台東16條山區步道、林道今起暫時封閉

瑪娃中心進入巴士海峽 林右昌：落實勸離、單該開就開

颱風瑪娃影響往返小琉球航班 6月1日全面停駛

「這4個月」才是主要颱風季 賈新興：1至6月侵台颱風0.4個

相關新聞

台東議員看紅葉溫泉地熱 籲公部門加速周邊都計區開發

台東縣議會今考察紅葉谷綠能園區，議員肯定地熱鑽探結合溫泉開發，但認為園區周邊都市計畫區開發速度太慢，地方興建房屋也受限，...

基隆不禮讓行人趨緩 謝國樑：將宣導比照日本小孩舉手過路口

基隆市推動行人友善政策至今，警方取締件數已有明顯下降，目前車輛不禮讓行人，取締的件數是高峰期十分之一。市長謝國樑說，未來...

礁溪湯圍溝公園促參案喊停 縣府盼與公所共同合作委外

宜蘭礁溪鄉熱門景點「湯圍溝溫泉公園」，縣政府原計畫以BOT+OT促參委外經營，但卡在鄉公所未給土地使用同意書，全案喊停，...

影／驚人巨浪吞沒碼頭 龜山島繼續封島3天至6月2日

瑪娃颱風雖然沒有登陸，但外圍環流影響台灣東北角，並在宜蘭龜山島周邊沿海掀起4米以上的長浪，且逐漸增大。東北角暨宜蘭海岸國...

颱風瑪娃逼近 台東16條山區步道、林道今起暫時封閉

颱風瑪娃逐漸逼近台灣東部，林務局台東林區管理處今宣布轄管山區10條國家步道級6條林道即日起封閉，暫時停止對外開放，並視天...

蘭嶼13級陣風掀翻迷你豬舍屋頂被 緊急撤離豬隻

因受瑪娃颱風影響，台東縣蘭嶼鄉出現13級最大陣風，今天下午1點起全島停班停課，島上一處蘭嶼迷你豬養殖場，鐵皮屋頂也被強風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦