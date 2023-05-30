基隆升格宣導預算通過 藍綠舌戰

基隆市議昨天起連5天審查追加減預算及議案，民政處「縣市升格公民共識」宣導費用300萬元引爆藍綠爭議；四接公投辦理經費3000萬元因公投案已被中央宣告無效，全被刪除，藍綠皆無異議通過。

謝將與雙北市長 談合併

市長謝國樑表示，新北市與台北市都是基隆市未來的合併對象，他會與兩市市長共同討論研究，再提出最適合的方案。

議會昨天通過升格相關經費300萬元，民進黨市議員張顥瀚才舉手發言，要求民政處長張淵翔說明預算執行方式，並主張應先由都發處國土計畫科先盤點城市發展走向，再由民政系統跟民眾溝通。他要求預算提大會討論，並保留大會發言權。張發言後，國民黨市議員呂美玲、鄭愷玲、藍敏煌和無黨籍議員張耿輝先後發言，支持通過預算。民進黨議員洪森永也挺張顥瀚。

無黨籍前議長張芳麗提醒眾人，300萬元追加預算已經審查通過，依議事規則不該再討論。何淑萍在多名議員表示意見後，裁決已經通過的預算案，不能再主張保留大會發言權。但民進黨團總召鄭文婷說，張顥瀚來不及發言，如果就不能保留大會發言權，後面每一筆預算民進黨團都要保留大會發言權。

何淑萍為此宣布休息5分鐘，藍綠激辯討論，國民黨議員質疑鄭文婷是情緒勒索、威脅。眾人協商後，同意讓張顥瀚對升格預算保留大會發言權，換取民進黨團不再杯葛其他預算。

四接公投撤銷 預算全刪

另外，基隆市政府編列「四接」公投追加預算3000萬元，但因公投案已被行政院撤銷，市府又來不及撤回預算，議會照常審查，各黨派無異議刪除。