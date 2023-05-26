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剛麵包長蟲又11學生送醫 營養午餐頻出包謝國樑要嚴辦
基隆某高中才發生營養午餐麵包出現會蠕動的活蟲，「龍昇蔬果行」遭搜索7人涉貪被送辦今天交保，沒想到，今天上午武崙國小11名學生喝到酸牛奶疑食物中毒送醫。面對營養午餐接連出包，市長謝國樑探視學生時表示，將追查原因，並究責、開罰。
武崙國小將營養午餐提供的牛奶，上午就提供給學生喝，上午10點多陸續傳出11名學生身體不適，7人送基隆長庚、4人送部立基隆醫院。
基隆長庚醫院急診學生出現腹痛，頭暈，身体無力等症狀，經醫師診察後，活動力均尚OK，除開立症狀舒緩治療藥物，經評估應無大礙，已陸續出院。
部立基隆醫院留院觀察，醫生診斷後初步判斷疑似食物中毒，小朋友說早上喝學校的牛奶好像酸酸的，喝完後頭暈、頭痛，有想吐的感覺，但還沒有上吐下瀉情況。
謝國樑說，學生現在都已經好很多了，但部分還有肚子有一些疼痛。會依照衛生法規一定會開罰嚴辦，並了解為何會發生這樣的事情。
教育處長劉美蘭表示，三年級有一個班的學生早上喝到有味道的牛奶後，立即向學校反映，已將牛奶回收處理。
衛生局長張賢政說，剩餘牛奶已送病原菌的化驗，結果如有驗出會致病的病原菌，將依食品衛生法處以罰鍰。
基隆某高中5月4日營養午餐麵包出現會蠕動的活蟲，引發食安疑慮，檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，約談呂姓負責人、某國小約雇林姓營養師、供應商等12人，查出蔬果行涉嫌偽造產銷履歷標章詐領近百萬元補助款，卻提供過期食材給學校，昨晚依貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌移送偵辦，7人今天凌晨分獲20到5萬元不等交保。
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