快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林右昌任內取消「市長與民有約」 謝國樑宣布恢復

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌任內取消的「市長與民有約」，市長謝國樑今天宣布恢復。記者游明煌／攝影
林右昌任內取消的「市長與民有約」，市長謝國樑今天宣布恢復。記者游明煌／攝影

基市議員藍敏煌今天在質詢時表示，前市長張通榮及許財利任內都有「與民有約」，傾聽民眾的聲音及需求，但前市長林右昌時代取消，市民多盼能恢復。市長謝國樑今天表示，確有聽到很多聲音，決定恢復「與民有約」。

市議員藍敏煌說，「與民有約」由市長親自接見民眾，面對面解決民眾的需求、傾聽聲音，前市長張通榮及許財利任都有，很受好評。

藍敏煌表示，但這項政策在林右昌時代取消，不少民意無法直接反映，很多市民及里鄰長都向他反映，希望能夠恢復「與民有約」。

謝國樑回答說，這不是他第一次聽到希望恢復「與民有約」，也有不少市民和里長向他提過，考量一方面有公務繁忙的因素，但他也認為政策的推動需要時間及過程，幾經考量決定恢復。

謝國樑認為，與民有約可以解決市民實際的問題及接受陳情，經仔細盤點，訂每周一傍晚下午5到7時為「與民有約」時間，正式時間會再對外宣布。

現任內政部長林右昌在基隆市長任內廢除市長「與民有約」曾引質疑，林右昌當時曾說明，不需要拘泥過去老古板想法，一定要「市長與民有約」才是解決市民問題。林右昌任內，在市務會議後對重要政策會開記者說明會，也到各區和里長座談等。

林右昌 謝國樑

延伸閱讀

影／基市府對四接存重大疑慮 謝國樑：萬一爆炸摧毀市中心

基隆捷運第二階段怎走？ 謝國樑：評估沿安樂區進市中心

謝國樑登廣告宣傳政策市府具名 反對黨質疑違法

廣告署名市府未經同意遭疑違法 謝國樑：虛心受教

相關新聞

公總補助報考機車駕訓班 花蓮再加碼最高可獲1800元

根據統計，機車交通事故肇事原因約半數與駕駛人交通安全觀念有關，公路總局補助民眾參加機車駕駛訓練考取證照，祭出補助方案，花...

林右昌任內取消「市長與民有約」 謝國樑宣布恢復

基市議員藍敏煌今天在質詢時表示，前市長張通榮及許財利任內都有「與民有約」，傾聽民眾的聲音及需求，但前市長林右昌時代取消，...

亂撿南田石 最重罰500萬

台東達仁鄉海岸盛產南田石，常有人撿回家收藏，為保護海岸自然資源，縣府設置「石頭恆久遠、一顆就破產」告示牌，提醒勿隨意撿拾...

基市景點共享運具 謝國樑：年底推出

基隆市長謝國樑青年電動車政策，4年將花15億元補助5萬輛，今年編列3.6億補助1.2萬輛。民進黨議員要求市長以「共享代替...

基隆挽留巡官 爭取首都加給

基隆巡官出走潮，基層警抱怨主因是沒有「首都警察勤務加給」、勤務又重。市長謝國樑昨天說，北北基是共同生活圈，僅基隆沒有首都...

牧場業者養牛 部落揚言抗議

花蓮牧場業者廖皎邦在光復鄉買4公頃地，養290頭乳牛生產牛乳，附近部落居民以有臭味反對，要求牧場搬遷。縣府昨開汙染防治座...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦