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紅葉少棒紀念新館完工遙遙無期 新鄉長上任建商即解約

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
紅葉少棒紀念館使用30年，建築老舊、地方期待重建。圖／報系資料照片
紅葉少棒紀念館使用30年，建築老舊、地方期待重建。圖／報系資料照片

台東縣延平鄉紅葉村紅葉少棒館老舊，延平鄉公所爭取改建，縣政府申請花東基金補助，規畫新建「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心」、及楓葉造型聚會所，去年9月動土，日前突傳出活動中心解約，地方感嘆「完工遙遙無期！」

延平鄉長余光雄表示，本案包括紅葉少棒新館暨活動中心、聚會所及水保工程3部分，為前鄉長任內推動，但不知為何原因，他去年底當選上任後，建商今年2月針對少棒館活動中心自動解約，並指建照拖太久、工期受影響，續做會虧本。

余光雄說，鄉公所之後檢討預算書，發現有部分工項未列入，工程金額短差、再招標也沒有廠商會投標，檢討預算書後已重新招標，並申請花東基金保留補助款，希望今年8月能發包動工，近日將和紅葉村民報告進度。

台東縣議員古志成昨在議會，針對紅葉紀念館暨活動中心工程建商解約質詢，民政處長鍾青柏表示，部分原因是110年12月簽約後，申請建造和消防圖審時間拉長，加上原物料上漲遲未施工，建商今年2月解約，日前已重新上網招標。

古志成表示，紅葉紀念館暨活動中心總經費3000餘萬中，2000萬是申請花東基金補助，若2年未執行很可能被收回，籲縣府積極協助，讓村民能早日看見紅葉少棒館活動中心完工，有自己的聚會所。

延平鄉紅葉村活動中心興建波折不斷，除土地取得，鄉公所為讓建築有特色，多次向縣府爭取追加預算，去年9月動土時，縣長饒慶鈴還期許「順利完工、勿再追加預算」，不料再次腰折，除紅葉紀念館暨活動中心解約，公所對聚會所部分也將變更設計，工程再次延宕。

去年9月動工時，紅葉少棒紀念館及多功能活動中心，還有楓葉造型聚會所示意圖。圖／報系資料照片
去年9月動工時，紅葉少棒紀念館及多功能活動中心，還有楓葉造型聚會所示意圖。圖／報系資料照片

紀念館 台東 紅葉少棒隊

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