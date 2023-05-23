紅葉少棒紀念新館完工遙遙無期 新鄉長上任建商即解約

台東縣延平鄉紅葉村紅葉少棒館老舊，延平鄉公所爭取改建，縣政府申請花東基金補助，規畫新建「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心」、及楓葉造型聚會所，去年9月動土，日前突傳出活動中心解約，地方感嘆「完工遙遙無期！」

延平鄉長余光雄表示，本案包括紅葉少棒新館暨活動中心、聚會所及水保工程3部分，為前鄉長任內推動，但不知為何原因，他去年底當選上任後，建商今年2月針對少棒館活動中心自動解約，並指建照拖太久、工期受影響，續做會虧本。

余光雄說，鄉公所之後檢討預算書，發現有部分工項未列入，工程金額短差、再招標也沒有廠商會投標，檢討預算書後已重新招標，並申請花東基金保留補助款，希望今年8月能發包動工，近日將和紅葉村民報告進度。

台東縣議員古志成昨在議會，針對紅葉紀念館暨活動中心工程建商解約質詢，民政處長鍾青柏表示，部分原因是110年12月簽約後，申請建造和消防圖審時間拉長，加上原物料上漲遲未施工，建商今年2月解約，日前已重新上網招標。

古志成表示，紅葉紀念館暨活動中心總經費3000餘萬中，2000萬是申請花東基金補助，若2年未執行很可能被收回，籲縣府積極協助，讓村民能早日看見紅葉少棒館活動中心完工，有自己的聚會所。