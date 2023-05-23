宜縣府再洩檢舉人個資 議員公親變事主

宜蘭縣教育處去年發生人員洩漏檢舉人個資給被檢舉人，今年2月宜蘭地院依違反個資法判處4月有期徒刑，緩刑3年；豈料上周又發生類似情事，議員謝家倫將民眾陳情轉到教育處，議員名字卻被洩漏給被檢舉單位，議員直呼「公親變事主」，並問縣府如何保護陳情人安全。

謝家倫昨天上午在議會質詢，指去年教育處承辦人員洩漏個資被判刑一事，原以為教育處會記取教訓，可惜事件以另一種方式重演。因上周有民眾陳情，抱怨今年宜蘭縣運動會籃球項目亂象多，包括參賽資格不符、胡亂報名、賽事延遲等。

謝家倫指出，他5月11日幫民眾轉達陳情書後，教育處承辦人竟將資料洩漏給被檢舉單位，讓對方以為是他檢舉的，直呼「公親變事主」，並質疑若連議員都無法保證自己隱私，一般民眾如何確保不會個資被洩露？謝家倫希望縣府針對啟動調查縣運會籃球賽，昨天也親將陳情書交給縣長林姿妙。

據了解，被檢舉單位向承辦人詢問怎麼一回事，承辦人以通訊軟體截圖，不小心將謝家倫的名字也截進去。教育處表示，已第一時間緊急召集人員檢討全案辦理程序，了解有無違反程序，若屬實，會依規定懲處。縣府表示，已發生的事件會盡可能和陳情人說明，盼取得諒解，也會檢討行政責任，避免再次發生。