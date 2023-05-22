內政部長林右昌補助基隆前市長林右昌天鵝洞改造計畫

內政部長林右昌今天到基隆市中正公園天鵝洞，宣布已核定他在基隆市長任內提出的「希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫」，內政部將補助78%工程經費約5500萬元，期待能在今年8月間發包動工，明年底完工。

基市府在林右昌主正時推動山海城串連計畫，改造中正公園，工程項目包括興建基隆塔（地標豎梯），整建信二路防空洞，改建兒童遊戲場，完善上山步道等，希望串聯基隆山海城景點，讓在地民眾或外地遊客更能感受基隆山、海、城的多元魅力。

林右昌說，天鵝洞計畫是山海城串聯再造計畫系列之一，希望藉由設計與建設，連接田寮河、基隆夜市及基隆所稱小北投地區，打造更友善的環境。計畫範圍內部分老舊平台將去除，進行綠美化。

天鵝洞位於「希望之丘」的核心位置，橫向串連基隆塔、主普壇、二沙灣砲台跟法國公墓、沙灣歷史園區；垂直往來中正國中、崇右科大、小北投、信義市場。林右昌希望完工後，打造新的上山路徑，讓信義市場附近小北投風華再現。

林右昌說，一座城市的轉變，需要時間與集眾人之力才能啟動，無論過去擔任基隆市長，或是現在擔任內政部長，都會持續參與基隆改造推動工作。中央與地方未來繼續合作，促進地方繁榮發展，充實各項基礎設施。