快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮警方破獲重大刑案 警政署長頒慰勉金肯定

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
警政署長黃明昭（左二）今天頒發慰勉金，肯定偵破各類刑案的優異成績及一線同仁執勤辛勞。圖／花蓮縣警局提供
警政署長黃明昭（左二）今天頒發慰勉金，肯定偵破各類刑案的優異成績及一線同仁執勤辛勞。圖／花蓮縣警局提供

花蓮楊姓男子去年底被網路假投資詐騙，投資230萬元血本無歸，鳳林警分局調閱金流紀錄與監視器，陸續逮捕詐團曾嫌等9人。警政署長黃明昭今天到花蓮召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐」座談會，頒發破獲重大刑案慰勉金，肯定警方的努力。

花蓮縣警察局表示，楊姓被害人在網路上看到投資廣告文章，點擊廣告連結跳出通訊軟體好友連結，便加入好友詢問投資事宜，詐騙團體使用高獲利、穩賺不賠等話術要楊男投資，數月間陸續投入230萬元，卻血本無歸，警方追查陸續逮捕曾姓主嫌等9人移送法辦。

今年1月縣警局破獲大麻工廠，查扣305株大麻植株等，市價近2千萬元，何姓主嫌為提高產量，在透天厝內設黑色溫室，控制溫度、濕度等，提高大麻產量及品質，烘乾時還有空氣濾清器過濾大麻味道，仍被警方查緝到案。

署長黃明昭對於縣警局刑事警察大隊偵查第三隊，破獲何嫌栽種第二級毒品大麻案，及鳳林分局偵破曾嫌等9人假投資詐欺集團案，頒發破獲重大刑案慰勉金。黃明昭要求強力掃蕩黑幫分子、杜絕防制暴力不法，另落實建立友善通報網，仔細挖掘社區治安死角，並與地方縣政府各部門跨局處團結打擊詐騙犯罪。

縣警局長呂世明說，將持續加強清查轄內潛藏犯罪處所，嚴正打擊清除社區治安死角，全力檢肅幫派組織、查緝非法槍械、防制詐欺犯罪，並保護青少年免於涉入不良幫派。

警政署長黃明昭（前排左四）今赴花蓮縣警察局參加座談會，肯定花蓮警方的努力。（花蓮縣警局提供
警政署長黃明昭（前排左四）今赴花蓮縣警察局參加座談會，肯定花蓮警方的努力。（花蓮縣警局提供

大麻 詐騙 花蓮

延伸閱讀

花警掃毒打詐 警政署長黃明昭頒獎金肯定

台中刑警掃毒打詐有功 署長黃明昭今頒獎10萬鼓勵

遊客澎湖逞凶施暴 黃明昭訪陳光復宣示強力執法

上任首視察澎湖治安 黃明昭要求提高見警率

相關新聞

拚安全用藥、有害生物零檢出 饒慶鈴：釋迦銷陸有信心

鳳梨釋迦銷陸受阻已2年，台東縣議員楊招信昨質詢問「許多農民在問今年可續種嗎？」，縣長饒慶鈴說，全台95%鳳梨釋迦過去銷到...

宜縣府再洩檢舉人個資 議員公親變事主

宜蘭縣教育處去年發生人員洩漏檢舉人個資給被檢舉人，今年2月宜蘭地院依違反個資法判處4月有期徒刑，緩刑3年；豈料上周又發生...

門諾招募希望種子 暑期工讀即起報名

花蓮門諾醫院與台電合推動「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會，地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護...

基隆市議會籌組議政顧問公民團 首批卸任議員獲頒聘書

基隆市議會籌組議政顧問團，議長童子瑋今天頒發聘書給前議員蘇仁和等13人，希望借助他們的專業與經驗，提供現任議員問政參考，...

編列3.6億元電動機車預算 民進黨議員要謝國樑說清楚

基隆市政府編列補助青年購買電動機車追加預算3億6000億元，另編2340萬元委辦宣傳費用，基隆市議會民進黨團今早在定期會...

謝國樑登廣告宣傳政策市府具名 反對黨質疑違法

國光客運先前出現「懇請議會支持」電動機車預算廣告，市長謝國樑表示是他出資。基隆市議會民進黨團今天聯合總質詢時，質疑謝擅自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦