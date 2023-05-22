花蓮警方破獲重大刑案 警政署長頒慰勉金肯定

花蓮楊姓男子去年底被網路假投資詐騙，投資230萬元血本無歸，鳳林警分局調閱金流紀錄與監視器，陸續逮捕詐團曾嫌等9人。警政署長黃明昭今天到花蓮召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐」座談會，頒發破獲重大刑案慰勉金，肯定警方的努力。

花蓮縣警察局表示，楊姓被害人在網路上看到投資廣告文章，點擊廣告連結跳出通訊軟體好友連結，便加入好友詢問投資事宜，詐騙團體使用高獲利、穩賺不賠等話術要楊男投資，數月間陸續投入230萬元，卻血本無歸，警方追查陸續逮捕曾姓主嫌等9人移送法辦。

今年1月縣警局破獲大麻工廠，查扣305株大麻植株等，市價近2千萬元，何姓主嫌為提高產量，在透天厝內設黑色溫室，控制溫度、濕度等，提高大麻產量及品質，烘乾時還有空氣濾清器過濾大麻味道，仍被警方查緝到案。

署長黃明昭對於縣警局刑事警察大隊偵查第三隊，破獲何嫌栽種第二級毒品大麻案，及鳳林分局偵破曾嫌等9人假投資詐欺集團案，頒發破獲重大刑案慰勉金。黃明昭要求強力掃蕩黑幫分子、杜絕防制暴力不法，另落實建立友善通報網，仔細挖掘社區治安死角，並與地方縣政府各部門跨局處團結打擊詐騙犯罪。