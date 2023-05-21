快訊

獨／5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回 律師揚言提告代書回應了

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南方澳一拍魚市場內外都有攤位 成另類競爭關係

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
一拍市場內攤商表示，市場內明亮衛生，吸引更多外地消費者，不過攤商們還在適應殺賣分離的方式。記者陳敬丰／攝影
一拍市場內攤商表示，市場內明亮衛生，吸引更多外地消費者，不過攤商們還在適應殺賣分離的方式。記者陳敬丰／攝影

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場今年2月1日開幕，舊南寧魚市場的攤販大多遷移來此，多數遷進新市場，但也有少數攤販沒有進到市場，反而選擇在市場外租房擺攤，生意不輸市場內攤位。當地魚販表示，市場外攤位的客群多是本地熟客，外地遊客仍會選擇到一拍購買。

南方澳第一魚市場舊辦公大樓建於民國52年，一樓是拍賣場，由於年代久遠，被鑑定為危險建物，原地拆除新建，耗資1億9000萬餘元，近3年工時完工，今年2月1日啟用。一拍市場啟用後，位於第二漁港旁的南寧魚市場服役超過40年，便告終結，攤販遷至一拍魚市場。

地方人士指出，南寧魚市場攤販眾多，一拍魚市場僅有32個攤位無法全部容納，其他沒有承租到攤位的攤販便另謀他路，承租一拍市場旁的民宅，同樣可以賣魚，空間更大，且不用受到市場內規範，如「殺賣分離」的限制，有時更受大消費者歡迎。

一拍市場內攤商表示，一拍市場攤位是多年前就登記承租，南寧市場內登記攤商都有承租到，目前在市場外擺攤的攤位應是當時也在南寧市場外擺攤的；生意說不上誰較好，以本地消費者來說，較傾向認商家而非認地點，大家都會找信任的魚販，至於外地消費者，自然還是會到較乾淨漂亮的一拍來消費。

攤商笑說，還是不太習慣殺賣分離的模式，要慢慢適應；一拍市場行銷管理部主任莊嗣毅表示，市場外攤販確實會吸引不少買魚的民眾，但他們也是自行租用民居做生意，不可能去限制，一拍市場會努力維持與提升消費品質，比如今天魚你相遇南方澳促銷活動，市場內全面95折，就能吸引更多消費者。

一拍魚市場內實施殺賣分離，環境乾淨整潔，但單個攤位空間較有限。記者陳敬丰／攝影
一拍魚市場內實施殺賣分離，環境乾淨整潔，但單個攤位空間較有限。記者陳敬丰／攝影
南方澳第一拍賣魚市場2月1日啟用，舊南寧魚市場的攤販多遷移到此。記者陳敬丰／攝影
南方澳第一拍賣魚市場2月1日啟用，舊南寧魚市場的攤販多遷移到此。記者陳敬丰／攝影
一拍市場外也有數攤魚飯，租用民居，空間較大且維持原先模式，許多本地熟客會到此消費。記者陳敬丰／攝影
一拍市場外也有數攤魚飯，租用民居，空間較大且維持原先模式，許多本地熟客會到此消費。記者陳敬丰／攝影

工時 宜蘭

延伸閱讀

王思佳花23萬租房遭黑函攻擊 經紀人曝她「只租沒買」原因

租房也要面試？被要求做1事她傻眼 苦主幫房東喊冤：被毀過一間

5月21日南方澳第一拍賣魚市 黑鮪魚義賣大優惠

竹北買屋7年趁「高點」賣掉大賺一筆？ 他：誰知又噴一波…租房到現在

相關新聞

樹上滿是鳥巢！車停樹下驚見「彈」痕累累 欲哭無淚

每年5月進人鷺科繁殖季節，基隆市田寮河美猴橋、金雞橋間的河畔行道樹，就會聚集鷺科鳥類築巢。民眾口耳相傳，多知把車停在兩側...

太管處環教營隊明開放報名 邀學子一個負責任的登山者

中央開放山林，許多人選擇登山，太魯閣國家公園管理處於7月3日至5日，將舉辦「做一個負責任的登山者」Youth Camp，...

南方澳一拍魚市場內外都有攤位 成另類競爭關係

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場今年2月1日開幕，舊南寧魚市場的攤販大多遷移來此，多數遷進新市場，但也有少數攤販沒有進到市場，反...

活水湖如何活化？縣府評估比照森林公園收費管理

台東縣政府為活化活水湖，邀請多社團、民間協會及地方里民座談，勾勒活水湖願景，與會者呼籲定期清湖、盡快分區開放游泳，也爭取...

躲藏林道小徑間的眺望祕境 搭乘小船探訪台版魔戒洞窟

蘭陽平原清爽的初夏微風襲來，展開一段綠意盎然清新之旅，更可登高遠望冬山河出海口與龜山島，徹底擁抱自然，體察身心靈的解放。

在森林中露營卻有專屬泳池 風格露營車一泊四食隱奢之旅

在宜蘭冬山鄉的隱密之境開幕了嶄新的LOOPLAND露營園區，創意地提倡「沉浸式住宿體驗」，讓旅人從一入園就能開始感受被森林、自然包圍的悠哉感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦