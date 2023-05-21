活水湖如何活化？縣府評估比照森林公園收費管理

台東縣政府為活化活水湖，邀請多社團、民間協會及地方里民座談，勾勒活水湖願景，與會者呼籲定期清湖、盡快分區開放游泳，也爭取簡化水域活動申請流程，參考台北市基隆河水域管理，結合智慧管理系統，並評估比照森林公園收費模式，讓活水湖更開放。

台東縣水中運動協會副理事長林明春表示，許多台東人都關心活水湖未來發展，也向縣府提建議，例如讓活水湖更多元應用，不要只有委由單一單位管理，畢竟活水湖區域太大，若僅交單一團體可能無法做完善管理。

林明春說，協會也建議加強活水湖清淤，另活水湖深潛落差大，可開放一部分區域，聘僱專業救生員後，讓台東人多一處戲水空間，也應提供在地公共團體教育訓練。

農業處長許家豪表示，活水湖中長期目標是結合周邊用地，發展全方位水域活動及環境教育中心，完善配套服務設施，如停車場、廁所及淋浴空間等，打造全新「活水湖水域遊憩區」，串聯森林公園及海濱公園，形成一條悠活、優質且具教育的台東濱海休憩廊帶。

許家豪說明，縣府將再辦招商，同步進行活水湖園區規畫與後續經營，縮短執行期限，考量後續委外經營成效，評估比照森林公園收費模式，但公益團體教育訓練不收費，增加收益、提升活水湖日常維護管理品質。