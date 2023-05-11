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謝國樑與Agoda合作設基隆旅遊專區 一指搞定住宿與交通

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑宣布與Agoda合作設基隆旅遊專區， 一指搞定住宿與交通。記者游明煌／攝影
謝國樑宣布與Agoda合作設基隆旅遊專區， 一指搞定住宿與交通。記者游明煌／攝影

看好基隆疫後觀光發展，基隆市長謝國樑和國際旅宿訂房平台Agoda合作，共同推廣基隆觀光與旅宿，透過agoda的強大聲量入口平台，吸引國內外旅客，尤其是自由行旅客訂房，6月基隆旅遊專區會在Agoda上線，搭配觀巴優惠，讓旅客可以一指搞定住宿與交通。

謝國樑指出，推動觀光需要廣泛的通路，市府樂見與國際知名旅宿訂房平台Agoda策略聯盟，共同推廣基隆觀光與旅宿，歡迎到基隆住宿的旅客，透過Agoda訂房平台找到好的折扣與選擇。號召Agoda住宿客來基隆深度旅遊，食、宿、遊、購盡在基隆。

Agoda台灣總經理齊彥喆表示，Agoda為去年亞洲旅行類App下載量第一名，藉由這次合作推廣「搭觀巴限定遊基隆」活動期間，消費者透過Agoda訂房平台訂房，即可獲得觀光巴士優惠券，在基隆從食、宿、遊、購到交通皆有有便捷體驗。

觀銷處長郭霽表示，透過agoda的強大聲量入口平台，吸引國內外旅客，尤其是自由行旅客訂房，6月基隆旅遊專區會在Agoda上線，搭配觀巴優惠，讓旅客可以一指搞定住宿與交通。

首波納入市府提供Google評比3星以上的基隆合法旅宿，將搭配熱門的基隆觀光巴士優惠券（專案折抵觀光遊程300元），提供郵輪靠泊1日遊、基隆正濱和平島廊帶海景1日遊、基隆Style原味深度體驗之旅、基隆八斗子潮境望幽輕旅行、七堵暖東峽谷秘境森呼吸等規畫行程，吸引旅客搭觀光巴士食宿基隆，6月1日在Agoda正式上架。

疫後基隆迎來郵輪及基隆嶼開放登島觀光，帶動一波旅遊基隆的熱潮。市府希望旅客能延長停留基隆的旅遊時間，安排至少2天1夜以上的遊程，並結合下半年將陸續登場的淡蘭山徑徒步會師、中元祭、超跑嘉年華、老鷹嘉年華踩街等活動。

謝國樑宣布與Agoda合作設基隆旅遊專區， 一指搞定住宿與交通。記者游明煌／攝影
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