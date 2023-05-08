快訊

路人看傻...東京銀座名錶店爆蒙面搶案 3歹徒持刀行搶影片瘋傳

國民黨5月17日「內定」徵召侯友宜？ 宣明智這麼看

經典動畫《魔法阿媽》本尊逝世 黃仲崑貼母子照哀痛證實

基隆大胃王比賽選定國民美食滷肉飯 打造美食文化品牌

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆副市長邱佩琳（中）和觀銷處長郭霽（左）、市府發言人余治明，今天公布滷肉飯大胃王比賽方式，並在現場吃起滷肉飯。圖／基市府提供
基隆副市長邱佩琳（中）和觀銷處長郭霽（左）、市府發言人余治明，今天公布滷肉飯大胃王比賽方式，並在現場吃起滷肉飯。圖／基市府提供

基隆小吃物美價廉，市府今天宣布籌辦「滷肉飯大胃王」比賽，推廣基隆庶民美食。基隆市長謝國樑今天在議會施政總報告，表示會報名共襄盛舉。

基隆副市長邱佩琳和市府觀光及城市行銷處長郭霽、市府發言人余治明，今天公布「亮點政見」滷肉飯大胃王比賽方式，並在現場吃起滷肉飯，對這道基隆在地美食讚不絕口。

邱佩琳表示，滷肉飯是台灣的國民美食，舉辦比賽不僅能夠吸引美食愛好者參與，也能夠透過多元行銷手法，讓更多人知道基隆是個美食天堂，讓相關店家增加曝光度，打響基隆在地小吃美食名號。

余治明說，希望透過滷肉飯大胃王比賽，吸引各地美食饕客前來基隆探訪。比賽預計今年11月舉辦，目前規劃民眾線上報名，並分個人比賽及團體挑戰賽。市府還擬邀請大胃王網紅名人參加，並拍攝影片上傳YouTube ，增加基隆與美食的知名度，帶動基隆旅遊熱潮。

郭霽表示，因應國際及國內疫後旅遊市場開放，舉辦滷肉飯大胃王比賽正是時候。市府會透過多元媒體行銷宣傳，增加活動討論度與話題性。市府也會提高現場觀賽誘因，讓更多人參與並關注活動，提升在地店家曝光度，帶動民眾在基隆街頭探索美食風潮，打造城市美食文化特色。

基隆副市長邱佩琳（中）和觀銷處長郭霽（左）、市府發言人余治明，今天公布滷肉飯大胃王比賽方式，並在現場吃起滷肉飯。圖／基市府提供
基隆副市長邱佩琳（中）和觀銷處長郭霽（左）、市府發言人余治明，今天公布滷肉飯大胃王比賽方式，並在現場吃起滷肉飯。圖／基市府提供

美食 滷肉飯

延伸閱讀

謝國樑登廣告盼議會支持電動機車 遭指如行動指導

基隆電動機車攻防…謝國樑打廣告 議員質疑行政指導荒謬

小四生墜樓亡師生震驚難接受 家長盼謝國樑協助查死因

基捷第2階段規劃 謝國樑表態改走麥金路進市區保住火車站

相關新聞

謝國樑掏錢打廣告 懇請議會支持電動機車預算惹出風波

基隆市議會定期會今天開議，國光客運出現市府具名車體廣告，「懇請議會支持」電動機車預算廣告，民進黨議員抨擊市府作法荒謬，要...

基隆大胃王比賽 選定國民美食滷肉飯 打造美食文化品牌

基隆小吃物美價廉，市府今天宣布籌辦「滷肉飯大胃王」比賽，推廣基隆庶民美食。基隆市長謝國樑今天在議會施政總報告，表示會報名...

綠議員批未提報通勤月票補助方案 宜縣府：拚7月上路

交通部4月下旬公告通勤月票補助作業要點後，民進黨宜蘭縣議員今批縣府尚未把補助計畫送到交通部，罔顧5千多名通勤族權益。縣府...

術前念阿彌陀佛！基議員急性心肌梗塞 及時裝支架保命

基隆市議員張耿輝日前因急性心肌梗塞就醫，動手術裝設支架保住一命。他說，以前就會覺得胸悶，但不太當回事，沒想到會險些送命。...

宜蘭第二座仁澤電廠下月試運轉 明年商轉

台灣30年來首座第一型地熱發電廠位在宜蘭清水地熱，已經營運供電，接著打造第二座仁澤電廠，預計下個月進行試運轉...

82年前泛黃畢業證書尋主人 蘇澳鎮公所終於找到「林玉魁」

宜蘭蘇澳鎮公所日前整理舊檔案時，發現一張82年前的蘇澳公學校畢業證書，主人是林玉魁，由於公所歷經淹水及電子化，紙本資料幾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦