基隆大胃王比賽選定國民美食滷肉飯 打造美食文化品牌
基隆小吃物美價廉，市府今天宣布籌辦「滷肉飯大胃王」比賽，推廣基隆庶民美食。基隆市長謝國樑今天在議會施政總報告，表示會報名共襄盛舉。
基隆副市長邱佩琳和市府觀光及城市行銷處長郭霽、市府發言人余治明，今天公布「亮點政見」滷肉飯大胃王比賽方式，並在現場吃起滷肉飯，對這道基隆在地美食讚不絕口。
邱佩琳表示，滷肉飯是台灣的國民美食，舉辦比賽不僅能夠吸引美食愛好者參與，也能夠透過多元行銷手法，讓更多人知道基隆是個美食天堂，讓相關店家增加曝光度，打響基隆在地小吃美食名號。
余治明說，希望透過滷肉飯大胃王比賽，吸引各地美食饕客前來基隆探訪。比賽預計今年11月舉辦，目前規劃民眾線上報名，並分個人比賽及團體挑戰賽。市府還擬邀請大胃王網紅名人參加，並拍攝影片上傳YouTube ，增加基隆與美食的知名度，帶動基隆旅遊熱潮。
郭霽表示，因應國際及國內疫後旅遊市場開放，舉辦滷肉飯大胃王比賽正是時候。市府會透過多元媒體行銷宣傳，增加活動討論度與話題性。市府也會提高現場觀賽誘因，讓更多人參與並關注活動，提升在地店家曝光度，帶動民眾在基隆街頭探索美食風潮，打造城市美食文化特色。
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