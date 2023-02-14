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影／真的是「梅開二度」台東利嘉國小梅花梅果同在
台東縣卑南鄉利嘉國小後側有67株梅花，今年農曆年期間盛開，吸引許多遊客賞梅，近期開始生梅果，不料昨起梅花突然爆開，白色梅花和青梅果同時出現，這種「梅開二度」現象，地了居民直言「從來沒看過！」
利嘉國小的老師今天上午帶著小朋友戶外教學，欣賞梅花、梅果同出景象，小朋友在梅樹下、盛開梅花中尋看青梅，校長林庭瑤說「不要說我沒看過，在地居民都從來沒看過！」
林庭瑤表示，利嘉國小後方梅林是1982年由當時校長、師生們手植，原本有100餘株，後因病枯補植，目前老梅、新梅共有67株，每年過年期間梅花盛開，是地方重要賞梅景點，今年農曆初五就已盛開。
林庭瑤說，梅花花期約2周，開花、花謝後就開始準備長青梅，上周五離校前經過梅園，當時並沒有看到開花，沒想到周一開學日他提早到學校，一早就看到梅園一整片白色梅花爆開，這種「梅開二度」情況真的沒看過。
教師陳佳淇說，已經在利嘉國小服務23年，梅園中的不少新梅，還是當初和其他老師一起植栽的，這種梅開二度的景象，真的是第一次看到、很特別，他也特別帶小朋友戶外教學，欣賞梅花、梅果同在的美景。
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