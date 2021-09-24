林右昌暖暖高中視察學生打BNT 接種比例超過95%

基隆市長林右昌今天下午前往暖暖高中視察校園BNT疫苗集中接種作業，林右昌表示，市府對於學生疫苗施打有完整規畫，昨天展開施打以來的狀況也相當良好，只有1名學生出現暈針現象，據了解，學生接種的比例都超過95%以上。

林右昌說，家長關切後續流感疫苗施打作業，國高中可能會安排到11月中下旬之後，國小生沒有接種BNT疫苗的問題，可能會提早在10月份進行。

市府教育處統計，基隆市12歲至18歲學生符合接種BNT疫苗資格者總共有1萬6439位學生，其中有14874位，約90.4%學生有意願進行疫苗接種，由衛生局媒合規劃市內醫療院所到各校集中施打，全市接種作業將於11月6日完成。

教育處指出，配合衛福部及教育部規劃BNT疫苗施打作業，各校都在施打前與相關單位密切聯繫整備，除了接種安排，也有規劃預防性的後送作業SOP，除了增加緊急救護的用藥，並且協調學校鄰近的消防分隊待命，因應緊急情況時的後送作業。

教育處也要求還沒施打的學校，務必提醒學生及家長接種當天要攜帶健保卡，注意睡眠充足，不要空腹接種，接種後要休息30分鐘觀察身體狀況，並避免進行劇烈活動。

教育處長林祝里也表示，學生在接種疫苗後若身體不適，可以請3天疫苗假，必要時可延長，不會納入學生個人出缺席紀錄，也不因此扣減成績評量，疫苗假得比照防疫假實施多元彈性教學模式，讓學生依自行狀況進行調養或學習。