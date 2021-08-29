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疫情降溫花蓮住房率8成 業者盼5倍券刺激消費

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
隨著疫情降溫，花蓮旅宿住房率平均有7、8成，圖為三級警戒前資料照片。本報資料照片
隨著疫情降溫，花蓮旅宿住房率平均有7、8成，圖為三級警戒前資料照片。本報資料照片

隨著疫情降溫，許多民眾抓住暑假尾巴，選擇到花東旅遊，適逢金針花季，六十石山、赤科山出現觀光人潮，花蓮旅宿業住房率從8月中旬開始提升，平均達到7、8成，主要為家庭旅遊。接下來是9月下旬中秋連假，住房率約5成，觀光業者盼5倍券接力帶動消費市場，能帶來下一波出遊潮。

目前本土確診人數有減少的趨勢，疫情警戒降級後，民眾紛紛出門踏青旅遊，而花東天氣穩定、豔陽高照，即使戴著口罩，金針花觀光勝地六十石山、赤科山有不少人開車上山，欣賞黃澄澄金針花海，而山上居民也設置管制站，引導車輛上下山。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，住房率自8月中旬起有明顯提升，平日周間約4到5成，上周末有7成，本周末則達到8成，應該都是趁著暑假的尾聲抓緊時間出遊，而旅客大多是小家庭自駕旅遊，較少看到旅行團，可能是擔心群聚難遵守防疫規定。

花蓮觀光旅館公會理事長高水祿指出，飯店平均住房率約7、8成，周末甚至到9成，幾乎是滿房狀態；花蓮縣民宿協會理事長葉錦陳說，大家都趕在開學前出遊，這周住房率民宿有8、9成。

接下來9月下旬有中秋節連假4天，張琄菡說，目前旅館住房率4、5成左右，研判二級警戒到9月6日，疫情還沒有真正平息，大家還在觀察疫情發展；至於中秋節飯店住房率約6成，民宿則有7成。由於行政院將發放5倍券，預計9月開放登記預約，10月上旬領取使用，許多業者將配合花蓮溫泉季等活動，推出相關優惠方案，希望能吸引觀光客旅遊消費。

花蓮六十石山風景優美，不少遊客選擇開車上山觀光。記者王思慧／攝影
花蓮六十石山風景優美，不少遊客選擇開車上山觀光。記者王思慧／攝影
花蓮六十石山開滿金針花，吸引遊客開車上山賞花拍照。記者王思慧／攝影
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中秋節 疫情 民宿

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