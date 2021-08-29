疫情降溫花蓮住房率8成 業者盼5倍券刺激消費

隨著疫情降溫，許多民眾抓住暑假尾巴，選擇到花東旅遊，適逢金針花季，六十石山、赤科山出現觀光人潮，花蓮旅宿業住房率從8月中旬開始提升，平均達到7、8成，主要為家庭旅遊。接下來是9月下旬中秋連假，住房率約5成，觀光業者盼5倍券接力帶動消費市場，能帶來下一波出遊潮。

目前本土確診人數有減少的趨勢，疫情警戒降級後，民眾紛紛出門踏青旅遊，而花東天氣穩定、豔陽高照，即使戴著口罩，金針花觀光勝地六十石山、赤科山有不少人開車上山，欣賞黃澄澄金針花海，而山上居民也設置管制站，引導車輛上下山。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，住房率自8月中旬起有明顯提升，平日周間約4到5成，上周末有7成，本周末則達到8成，應該都是趁著暑假的尾聲抓緊時間出遊，而旅客大多是小家庭自駕旅遊，較少看到旅行團，可能是擔心群聚難遵守防疫規定。

花蓮觀光旅館公會理事長高水祿指出，飯店平均住房率約7、8成，周末甚至到9成，幾乎是滿房狀態；花蓮縣民宿協會理事長葉錦陳說，大家都趕在開學前出遊，這周住房率民宿有8、9成。