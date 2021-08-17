國際雜誌評選世界20大市集 基隆廟口夜市台灣唯一入選

國際時尚雜誌Tatler最新一期選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市是台灣唯一入選，與泰國水上市場、西雅圖派克市場、東京築地漁市等並列。市長林右昌今天在臉書貼文表示，這是廟口夜市在疫情休市2個月之後，最好的消息，廟口夜市是台灣在地庶民文化的集合，感謝Tatler能看到基隆廟口夜市充滿在地活力。

林右昌說，Tatler雜誌認為，基隆廟口夜市是一個充滿活力且聚集台灣傳統美食及小吃的地方，深受當地人和遊客的歡迎。夜市中擁有多達200個以上的攤販，特別的是，營業時間一直開放到午夜過後，非常適合在酒吧喝幾杯後，作為續攤的選擇。

林右昌表示，這是廟口夜市在疫情休市2個月之後，最好的消息，廟口夜市是台灣在地庶民文化的集合，感謝Tatler能看到基隆廟口夜市充滿在地活力，也期待透過報導，讓更多國際友人認識台灣基隆，並納入疫後旅遊的清單之中。

林右昌說，感謝Tatler的評選，廟口夜市是台灣的指標夜市，是許多國人與觀光客到基隆必去的景點，廟口夜市也與時俱進，攤商自製統一的識別系統，也大力推廣環保夜市理念，在疫情期間休市，廟口夜市也趁此更換自來水管，重新整理鋪面，以新面貌迎接消費者。

疫情降級後基隆廟口重新開市，人潮很多，基隆市政府也特別在廟口設置三台由張榮發基金會捐贈的防疫門，並繼續維持雙罩一套、人流控管、實聯制等高規格防疫，讓國人在疫情期間也能輕鬆一下，放心的到廟口夜市品嘗台灣味。