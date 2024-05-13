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卡關十餘年！高雄茄萣1-4號道路涉黑面琵鷺棲地 陳其邁曝下一步

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高雄茄萣居民爭取開闢1-4號計畫道路，盼縮短茄萣市區往南交通，不過預定地會經過濕地，環團人士憂心影響環境，闢路計畫已經停擺多年。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄茄萣居民爭取開闢1-4號計畫道路，盼縮短茄萣市區往南交通，不過預定地會經過濕地，環團人士憂心影響環境，闢路計畫已經停擺多年。圖／立委邱志偉服務處提供

高雄茄定居民要求開闢1-4號計畫道路，以縮短茄萣市區往南交通距離，不過道路行經黑琵過冬的茄萣濕地引發訴訟爭議，工程延宕十餘年。立委邱志偉認為，市府已勝訴，應盡速啟動工程。議員陳明澤今在議會總質詢指出，地方居民5千人連署要求開路，道路寬度已減半，預算及設計均沒問題，要加快開闢腳步。市長陳其邁說，內政部正進行濕地評定等級作業中，須先確定為國家級或地方級之後才能有下一步動作，希望未來生態與周邊發展有整體規畵。

茄萣1-4道路興建案涉及黑面琵鷺棲地，環團對高雄市府提告，要求撤銷環評結論，最高行政法院2020年11月判決高雄市政府勝訴定讞，目前正進行茄萣濕地再評定作業。立委邱志偉表示，從興達港到茄萣市區新增一條替代道路，往返會更便捷、快速且安全。許多道路開闢工程往往因為龐大的用地費而讓市府負擔沉重、無力推動，但此案用地多是國有地，訴訟確定勝訴，工程應加速推進。

議員陳明澤今在議會指出，早年茄萣濕地是放鹽的人造棲地，地勢與永安濕地有5公尺左右的高低落差，2003年濕地附近曾被規畫為商業區及住宅區，屬國財署持有土地；居民多達5千人連署要求開路，市府也將計畫道路的路寬從30公尺縮小為15公尺，相關設計已完成，不希望再拖下去。

工務局長楊欽富答詢指出，地方居民與環團對道路開闢意見相左，茄萣濕地目前是暫定濕地，內政部正在評定為國家級或地方級，市府4月10日已再發文請內政部早日評定，目前時程無法確定。

市長陳其邁允諾總質詢結束後去現場會勘。他並指出，茄萣濕地鄰近興達港，公共設施不多，濕地空在那邊，沒有綠樹等設施，去的人只停5或10分鐘，僅吸引賞鳥與生態調查人士有興趣，希望再找些資源，強化環境及生態教育場域。

有關道路部分，陳其邁說，因涉及內政部評定國家或地方等級，未來要等中央決定，不過他認為當地的生態保育也很重要，希望生態維護與周邊發展可以有整體規畵，這樣好的濕地環境不多，需要好好規畵。

高市議員陳明澤今在議會指出，茄萣居民多達5千人連署要求開闢1-4號計畫道路，希望市府不要再拖。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳明澤今在議會指出，茄萣居民多達5千人連署要求開闢1-4號計畫道路，希望市府不要再拖。記者徐白櫻／翻攝

內政部 濕地 陳其邁

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