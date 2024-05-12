高雄內門知名總舖師為生存主動出擊 母親節辦桌亮招牌

高雄內門知名總舖師「阿隆師」趁著母親節主動出擊舉辦母親節辦桌宴會，昨起一連兩天在高雄金獅湖保安宮設宴，共席開137桌。他笑說，過去辦桌是被動收入，如今環境改變得主動出擊，這樣辦桌文化才能走得更長、更廣。

內門總舖師辦桌文化在台灣遠近馳名，不少中南部民眾過去總是特別喜愛辦桌這種CP值超高的桌菜佳餚，但受疫情及人力、食材成本提高，加上好場地難尋等影響，願意訂辦桌的人越來越少。內門的辦桌業者只能想辦法找尋活路，除了開餐廳、網購，也走出內門舉辦活動。

過去內門辦桌業者除了婚喪喜慶，參與大型活動宴會，就靠公司行號的尾牙、春酒、廟會等活動，才能看見他們的身影。母親節檔期，知名辦桌業者「阿隆師」的外燴團隊主動走出內門，到高雄金獅湖畔的保安宮租借場地，舉辦「母親節辦桌」活動，首日達88桌，第2天在管控下仍有49桌，讓來吃辦桌的民眾心滿意足。

本名湯富隆的阿隆師表示，過去辦桌都是被動的等客戶上門訂桌，疫情期間生意慘淡，內門許多總舖師開始經營電商、開餐廳，但仍舊是被動收入。況且辦桌不像飯店、餐廳，本身就有個明亮招牌可供消費者選擇，趁著母親節辦活動，讓辦桌文化走進民眾，也讓自己的招牌能曝光。

阿隆師說，這次1桌訂價1萬元實在沒什麼賺頭，這樣的菜色過去都得1萬2000元起跳才有利潤，如今透過電商購買桌菜的民眾越來越多，為了讓自己的商品能被看見、吃到，進而變成一種商品信任，首次自辦活動，這是一種賭注，如果民眾喜歡，未來商機無限，如果不喜歡，想讓消費者重拾對自己的商品信心，恐怕得花1、20年。

高雄林姓市民訂了1桌宴請家人，他表示，辦桌越來越少，年輕人又喜歡上餐廳吃飯，但辦桌菜有獨特的口感，期待這樣的活動會越來越多。