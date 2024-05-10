台日友好交流高峰會首度由台南主辦 邱莉莉赴日邀請

第10屆台日友好交流高峰會7月29日登場，今年首度由台南舉辦，台南市議會議長邱莉莉10日下午由財團法人台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧陪同，出席於名古屋舉辦的日本全國日台友好議員協議會總會大會，力邀日本地方議員踴躍來台參加高峰會，共同為台日友誼努力。

邱莉莉上午分別拜會名古屋府會首長，受到河村隆之市長及成田隆行議長熱烈歡迎。邱莉莉指出，名古屋與台南有許多相似處，傳統工藝與科技產業並存，且名古屋建城歷史逾400年，期待雙城多方交流，一起迎接下一個400年。

邱莉莉邀請成田議長率領議員同仁參加今年高峰會，同時也歡迎河村市長來訪，體驗臺南的風土民情。

邱莉莉表示，今年適逢台南400，且年初獲美國CNN評選為全球最值得造訪的24個城市之一，就台日地方議員交流、城市外交、觀光旅遊、文化藝術、經貿合作等方面，台南已經站上國際舞台，讓更多人認識喜愛。

日本全國日台友好議員協議會有近50個地方議會會員，會員人數逾2000人，是日本推動台日關係的重要推手，外交部於2023年頒發「外交之友貢獻獎」證書及徽章給藤田和秀會長，感謝其對台日地方議員及城市交流的卓越貢獻。

在各界努力下，台日友好關係近年火速升溫，2023年日本新版「外交藍皮書」及「防衛白皮書」將台海和平穩定列為重要事項，同年國會議員訪台人數打破紀錄並呈倍數成長。

5月份正值開放日本議員報名第10屆交流高峰會，邱莉莉出席日本全國日台友好議員協議會總會宣傳，特別準備精心設計的台南限定版御守致贈現場與會人士，期許更多友台日本議員報名，一起為深化台日友誼努力，親自感受臺南魅力。