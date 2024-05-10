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屏東恆春半島洋蔥量大價跌 企業公益認購挺看天吃飯蔥農

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島洋蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期量大價跌，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺『屏東洋蔥』」，認購量已突破50萬公斤，以80萬公斤為目標。記者劉星君／攝影
屏東恆春半島洋蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期量大價跌，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺『屏東洋蔥』」，認購量已突破50萬公斤，以80萬公斤為目標。記者劉星君／攝影

屏東恆春半島是國內洋蔥重要產區，蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期，在量大價跌的市場機制下，批發價較去年下跌近兩成，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺屏東洋蔥」，媒合認購數量至今已破50萬公斤，以80萬公斤為目標；縣長周春米說，部分認購洋蔥將分送屏東328處社區照顧關懷據點，做公益挺屏東蔥農。

周春米說，恆春半島洋蔥產期每年約在3至5月，今年種植面積約420公頃，主要生產鄉鎮為恆春、車城、枋山等地，年產量約1萬1670公噸，佔全台近三成，是國產洋蔥主產地，加上屏東獨有的落山風吹拂，養份全集中在球莖，讓屏東洋蔥更甘甜、清脆，不僅營養豐富，入菜料理可口，味道甘美且不辛辣，比進口洋蔥更菶味，受消費者喜愛。

「採購好吃、便宜的落山風洋蔥，現在正當時！」周春米說，自己是洋蔥愛好者，每次有機會煮飯都會使用洋蔥入菜，今年氣候穩定，屏東洋蔥的品質更是良好，單位面積產量也提高，感謝多間企業單位及民間團體用行動力挺屏東蔥農，也能將好品質的洋蔥捐贈給弱勢團體做公益，國人能多吃高品質的國產洋蔥，大家都受益。

恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春半島蔥農今年喜迎豐收，單位收成較去年成長一至兩成，台中產區去年因受小犬颱風影響產期延後，和恆春半島產期撞期，市場批發價較去年跌近兩成，目前零售價大球15公斤裝270元、中球240元、小球120元，較去年低，盼透過企業公益認購，推廣並衝高洋蔥銷售數量，農會將繼續致力洋蔥的品質。

屏東恆春半島洋蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期量大價跌，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺『屏東洋蔥』」，認購量已突破50萬公斤，以80萬公斤為目標。記者劉星君／攝影
屏東恆春半島洋蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期量大價跌，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺『屏東洋蔥』」，認購量已突破50萬公斤，以80萬公斤為目標。記者劉星君／攝影
屏東恆春半島洋蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期量大價跌，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺『屏東洋蔥』」，認購量已突破50萬公斤，以80萬公斤為目標。記者劉星君／攝影
屏東恆春半島洋蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期量大價跌，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺『屏東洋蔥』」，認購量已突破50萬公斤，以80萬公斤為目標。記者劉星君／攝影
屏東恆春半島洋蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期量大價跌，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺『屏東洋蔥』」，認購量已突破50萬公斤，以80萬公斤為目標。記者劉星君／攝影
屏東恆春半島洋蔥農今年喜迎豐收，卻和台中產區撞期量大價跌，縣府響應立委徐富癸「企業公益認購力挺『屏東洋蔥』」，認購量已突破50萬公斤，以80萬公斤為目標。記者劉星君／攝影

屏東 恆春 洋蔥

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