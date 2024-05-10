「比貧民區還慘」高雄大寮重劃區拆遷戶無力買房 無奈住簡陋貨櫃

高雄鳳山、大寮交界的第81期重劃區，早年是眷村重地，市府推公辦都更後，1、2期工區去年9月完工，住戶全數拆遷，但第3期工程仍有15戶弱勢住戶未搬離，住在鄰近工廠的貨櫃屋內，住戶稱補償金無法支應買房，只能淪落於此；市府承諾協助住戶用包租代管、租金補貼方式改善，未來社宅落成也考量優先入住。

大寮81期重劃區過去由眷村組成，5年都市計畫通過後啟動搬遷，第3期有15戶住家因當時地價所獲得補償金太低，導致無力購置新宅，目前只能住在環境極差的工廠貨櫃屋裡，共同使用同一門牌與電表，形成猶如「貧民窟」區域；當地忠義里長邴健鵬說「這裡比貧民區還慘！」希望當地社宅時能考量81期弱勢居民。

「實在住不下去了！」住戶表示，1967年就住在此處，拆遷後拿到低於200萬元補償金，根本無力負擔買房後的貸款，現在只能向附近工廠租地，用簡易設備搭建住所，待在冬冷夏熱的鐵皮屋內，一待就是3年；也有住戶因原本住所不大，只拿到近50萬補償金，同樣只能淪落於此。

市議員黃天煌多年前曾代第3期住戶提出156份陳情書，稱當地住戶多為獨居或年邁長者，無法用補償金買房也不易在外租屋，市長陳其邁當時承諾召開各單位討論，不過至今未解決。黃認為，大寮捷運站附近的大寮社會住宅第1期將在後年完工，應提供81期原住戶做安置住宅。

副市長林欽榮表示，81期重劃區第1、2期已完成拆遷，目前第3期仍有15戶留在原處，依住宅法必須提供拆遷戶住宅權，目前市府會先嘗試提供租金補貼，由包租代管方式降低當地住戶負擔，未來社會住宅完工後，若符合入住資格，也可依一定比例，優先提供對方入住6年以上。