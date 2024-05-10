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下一個東方聖托里尼！金門縣定古蹟料羅吳氏六路大厝開修

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海與金湖鎮代表會主席蔡乃靖及料羅吳氏宗親會等人，共同主持「料羅吳氏六路大厝修復工程動土典禮儀式」。記者蔡家蓁／攝影　　
金門縣長陳福海與金湖鎮代表會主席蔡乃靖及料羅吳氏宗親會等人，共同主持「料羅吳氏六路大厝修復工程動土典禮儀式」。記者蔡家蓁／攝影　　

清乾隆年間興建的縣定古蹟料羅吳氏六路大厝，建築歷經百年滄桑及戰火侵襲之後，建築構造有多處嚴重損壞，亟待搶修。金門縣府投入7676萬元預算修復，今動土典禮，縣長陳福海表示，希望料羅鄉親盡量不要於古蹟高度敏感地帶興建起1棟棟新式建築，破壞天際線，讓料羅有機會成為下一個東方聖托里尼。

金門縣文化局指出，此宅為料羅吳氏族人所興建，吳氏先祖源自於閩北秦嶼，清初以航運為業，家業因而大興。由於該地位置是閩北至台灣水路交通要衝中點，因此於清乾隆初年起，開始在此大規模購地建屋。

該建築落成之後，即為吳氏經營臺海商業之中軸要站。清嘉慶年間之後，歷經兩次重大船難，造成料羅吳氏與閩北秦嶼及台灣安平兩地的人力及資金鏈結中斷，家業曾經一時中落，不復清乾隆年間商業繁榮及地方領袖的地位。但此大宅仍為家族祭祀及居住的中心，鼎盛時期，有60人住於此宅中，吳氏宗親稱此六路大厝為「祖公厝」。

民國30年以前，料羅吳氏族人未興建宗祠，皆將神主牌位祭祀於吳氏六路大厝廳堂。民國38至47年陸軍11師34團借用廳堂為住所；吳氏族人移居至左右稍間及左右護龍；又因鄰近料羅運補區，六路大厝提供協助運補士兵臨時休憩使用。

民國47年後國軍陸續遷出六路大厝，大厝的一部分作為料羅村派出所；後又為料羅港「港指部作業所」臨時使用。民國49年代港指部作業所遷出後，大厝成為料羅村「村辦公所」，至村公所新建搬離始恢復舊貌，古厝充分展現了金門閩南的建築風貌特色，具有地域獨特性民間建築藝術價值。

據了解，在823戰役單打雙不打時期，後落屋頂曾在民國58年前後被宣傳彈打中造成屋瓦破壞，當時有稍微修補。至民國60年代以後，公部門各單位即逐年遷出。民國93年吳氏宗祠重新興建完成後，原本家族主要祭祀活動空間遷往宗祠。

該建築格局為雙落帶雙突歸及雙護龍，為金門地區最大獨棟民宅，且是料羅吳氏開基最早大厝，建築整體形制及符號形式豐富，建築木構造精美，極具保存及再利用價值。

文化局表示，本工程預算7676萬元，監造金額432萬2574元，工程決標金額新臺幣6088萬元整施作，預定於115年6月30日完工，未來修復完成後將作為祭祀及民宿的空間，帶動居民對文化資產的重視及提升縣民的文化素養，進而活絡料羅聚落，再創金門東南半島榮景新契機。

金門縣長陳福海率與會人員主持「料羅吳氏六路大厝修復工程動土典禮儀式」，祈祝工程順利完工。記者蔡家蓁／攝影　　
金門縣長陳福海率與會人員主持「料羅吳氏六路大厝修復工程動土典禮儀式」，祈祝工程順利完工。記者蔡家蓁／攝影　　
縣定古蹟料羅吳氏六路大厝，今天上午在縣長陳福海的主持下舉辦修復工程動土典禮，陳福海期許工程如期如質修復，進而帶動活絡料羅村聚落。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟料羅吳氏六路大厝，今天上午在縣長陳福海的主持下舉辦修復工程動土典禮，陳福海期許工程如期如質修復，進而帶動活絡料羅村聚落。記者蔡家蓁／攝影

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