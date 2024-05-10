屏縣串聯產官學 共拚長照

台灣今年人口步入負成長，預估明年進入超高齡社會，長照服務成為熱門產業，老年人口比率已突破20%的屏東縣，為拓展長照服務產業鏈，並培育生力軍投入，縣府主動串聯縣內5所大專院校及390家長照特約機構，藉產官學跨域合作，打造高齡友善共生的生活圈。

屏東縣政府昨辦長照生力軍產官學交流平台啟動會，縣長周春米說，屏東縣已邁入超高齡社會，去年3月1日率先成立長照處，讓長照服務更全方位，感謝屏東科大、屏東大學、大仁科大、美和科大、慈惠醫專等5所大專院校成為孕育長照人才搖籃，盼長照不單照顧長輩，更成為屏東新產業亮點。

因應人口老化，長照服務產業變熱門，屏東縣府除串聯縣內5所大專院校，亦與390家長照特約機構跨域合作，從5大面向讓相關科系學生透過實習參訪，了解長照工作環境、作業規範及產業樣貌，提升投入意願。

縣府長照處長陳桂敏說，過往學生到長照機構實習、參訪或邀講師授課，多靠老師個人人脈促成，長照產業擔心相關科技畢業生無法務實致用，因此在人才培育上，希望縣府能居中媒合，促進產學合作，培育精實的長照產業生力軍。