台鋼日租澄清湖球場 議員質疑

中職台鋼總教練洪一中日前被鎖於澄清湖棒球場地下停車場，引發關注運動場館，議員昨質詢，各縣市棒球場皆採認養制，唯台鋼採「日租」模式，相較其他球隊，花費成本大減，公部門投入大批球場修繕經費，到底嘉惠了誰？要求市府應在對等立場協商此事；另有議員指美濃運動中心、旗山特色遊戲場，草皮光禿，乏人維護，辦活動連公廁都無法用。運發局表示，因管理人力缺乏，場館多委外經營，未來會加強監督管理。

澄清湖棒球場於1996年斥資13億元興建，擁有2萬座位數，歷來有高屏雷公隊、第一金剛、LA NEW熊、義大犀牛等球隊使用。近期台鋼雄鷹開幕戰吸引1.6萬球迷，找回球賽熱度，但不久發生總教練洪一中被關在停車場事件，管理問題受關注。

民進黨議員湯詠瑜昨質詢指，台南、台中，台北及桃園等球場多依促參法委外經營，且球團各自有公益回饋，但資本額2億元的台鋼雄鷹不是採OT案，而以日租方式使用澄清湖球場。且據各方資料，台鋼40場例行賽，每場以10萬多租金計算，1季才花500萬元左右，不必負擔每年至少數千萬元修繕費，「其他縣市球團多採OT方式下重本經營球場，高雄澄清湖棒球場若只採日租，球團未成為球場經營者，那公部門投入這麼多錢修繕維護，嘉惠了誰」？

她要求，澄清湖球場應鼓勵業者自提OT案認養，且市府在合約談判務必不卑不亢，堅持彼此的角色定位分工，才能共同達到永續願景。市長陳其邁說，已依此方向在做，重點是澄清湖球場10幾年沒辦連續式大型賽事，老舊設備也待修護，這次台鋼雄鷹進駐，吸引球迷關注，因此市府已提前修繕工期，並希望接洽球團經營。高市運發局長侯尊堯表示，未來期盼結合促參程序，吸引台鋼球團正式進駐澄清湖棒球場，進行球場營運管理。據中職統計，台鋼雄鷹目前觀賽人數平均近8000人，運動經濟可觀，運發局會持續鼓勵球隊落地生根。