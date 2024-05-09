大樹舊鐵橋少人氣 僅存攤商將撤

高屏溪左、右兩岸兩樣情！1913年完工的下淡水溪鐵橋（高屏溪舊鐵橋）為國定古蹟，曾是亞洲最長鐵橋，高雄端的橋上天空步道與周遭濕地公園曾是觀光勝地，八八風災高屏溪暴漲重創，園區遭淤泥沖毀，如今剩零星遊客，遊客中心唯一店家6月將撤出，議員認為園區有人文古蹟，水文、生態資源，不應荒廢，地方爭取列入風景區遲無下文，要求市府設法推動，帶動地方觀光。

高雄端大樹舊鐵橋濕地園區以往假日有農產品攤商、遊客，如今攤商全撤出，周末剩零星人潮；議員黃飛鳳說，舊鐵橋作為人文古蹟，有全台腹地最大濕地公園，周圍有13個人工埤塘和候鳥，適合作生態教育，但多年未被中央核定為風景區，缺乏經費、資源。

2009年八八風災導致高屏溪溪水暴漲，淹沒舊鐵橋濕地，大量土石及漂流木覆蓋，泥沙沖毀園區；議員吳利成說，風災造成自行車道、橋下綠地、紅土壘球場全毀，觀光自此一蹶不振，如今只剩在地人休憩。

高屏舊鐵橋屏東端每年約有2到3次花海，不少民眾以為高雄端也有種花，到場發現撲空，有遊客說，草皮整理好卻沒有多加利用，很可惜。

舊鐵橋遊客中心由民間承租，承租6年攤商說，八八風災園區關閉2年，全盛時期大量觀光客、旅行團，橋下多達40攤小農市集，如今剩零星賞鳥迷、鐵道迷與當地人；店面一年租金近8萬元，攤商要負責環境清潔，設施與活動自行規畫，扣除成本後根本沒賺，考慮不再承租。

觀光局去年6月在大樹區辦「乘風而騎」單車活動，串連九曲堂車站、舊鐵橋溼地公園等，黃飛鳳說，單次小型活動無法帶動長遠人潮，建議市府打造賞鳥步道，媒合民間辦假日市集。

觀光局長高閔琳表示，大樹區觀光多半集中北大樹佛光山與義大世界，南大樹較不易推動，今年預計在舊鐵橋規畫活動。大樹區長楊明融說，舊鐵橋濕地多半屬高灘地，遊客中心周邊屬區公所維管，廠商今年到期撤出，遊客中心會做門面整修並重新招商，公所持續維持綠美化，規畫結合農民辦周末市集，推1日遊帶動人潮。