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被預儲300元人民幣！福馬同城通卡掀統戰爭議 連江縣府回應了
中國大陸福建省發行「福馬同城通」卡，方便馬祖居民在福州交通，不過當中卻已經先儲值300元人民幣，遭質疑是對岸統戰作為，引發爭議。連江縣政府回應，本於服務鄉親，提供地點、方式，民眾入境大陸時，可依個人意願自行申辦。
據大陸媒體報導，福建為推動「福馬同城生活圈」，發行「福馬同城通」，馬祖民眾從前日起就可透過「e福州」App、「榕城通」App和「福州市民卡」微信小程式線上辦理；同時也可在福州琅岐、黃岐對台客運碼頭，以及政務服務中心、市民卡各營業點申領「福馬同城通」。
不過，因為當中涉及惠台13條措施，馬祖民眾可申領已儲值300元人民幣的「福馬同城通」，遭外界批評為「統戰卡」，也有學者認為這是中共小惠換大利，馬祖民眾若申領，須留意資安風險。
消息一出也引發各界關注，尤其外界好奇連江縣政府態度，不過縣府對此相當低調，僅回應本於服務鄉親，提供地點、方式，民眾入境大陸時，可依個人意願自行申辦。
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