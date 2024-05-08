止血帶未納員警出勤配備 高雄花預算配發引基層警疑慮

高雄去年12月發生全台首例執勤員警使用醫護用止血帶，成功將遭刺同事止血救回一命的案例，基層員警出勤配戴止血帶成討論話題，據統計在肢體大量失血休克前打上止血帶，僅10%死亡機率，高市警局承諾逐年編列預算採購；但基層員警表示平時出勤裝備已超過5公斤，沒有體力與空間多配戴，且實際操作困難度很高。

高雄去年12月發生一名員警在處理糾紛時遭民眾以利刃刺傷濺血，另名謝姓員警見狀以隨身攜帶的CAT-7戰術止血帶協助止血，包紮傷口後送醫，事後無生命危險，成為全台首起員警使用止血帶為同仁挽救生命的事件，謝男事後表示大概4、5年前就知道止血帶很重要，自費一千多元隨身攜帶並自學使用方式。

去年之前共有8起員警用止血帶案例，都是針對民眾或嫌犯，此事是首起止血帶用在員警身上的案例。「警察自救互救急救訓練計畫」計畫主持人羅光廷說，先進國家的執法人員隨身攜帶止血帶已是日常，在肢體大量失血休克前打上止血帶，只有約10%死亡機率，休克後才打上止血帶，就有9成死亡機率。

不過一名基層員警表示，平時出勤就要穿戴防彈衣、配戴槍彈、無線電、手銬和辣椒水等，已重達5公斤，還需額外騰出空間配戴止血帶，若遇到大量失血的緊急情形，根本沒辦法像消防員有嚴密訓練、熟練使用止血帶，目前專精止血帶操作訓練時數也不夠，在未強制使用、強制要求出勤配戴下，認為多數員警根本不會主動使用止血帶，市府花預算配發恐成為沒有成效。

羅光廷指出，止血帶止血2小時內都屬於安全使用範圍，2小時候神經可能會有受損情況，4到6小時恐出現肌肉受損。市議員簡煥宗表示，根據針對近1400名員警的止血帶問卷調查，有16％員警曾遇過身邊有人血流不止，76.3％支持止血帶列為一線員警執勤配備，更有9成5有意願使用止血帶為他人止血。

警察局長林炎田表示「這當然可以作為配備之一」，他說，員警在第一時間若消防救護未抵達時能使用止血帶，一定能提升救援成效，會持續與消防局配合舉辦相關救命術課程，會評估各分局、分駐所的止血帶需求，編列預算採購，確保每個單位都有配備止血帶，以提供員警在需要時使用。

高市警局補充，據內政部警政署函頒各項勤務方式之警力數編配及應勤裝備攜行原則，止血帶非員警應勤裝備，高市已預計規劃購置382組，各外勤單位配發2組，去年3月辦理24梯次辦理員警創傷急救訓練（含止血帶的使用方法），共計有第1線外勤同仁5016人參加。