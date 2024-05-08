曾是亞洲最長鐵橋...高雄這景點歷經八八風災風光不再 人潮銳減攤商撤出

1913年完工的高雄市舊鐵橋為國定古蹟，曾是亞洲最長鐵橋，橋上天空步道與周遭濕地公園在初期創造可觀觀光價值，2009年八八風災造成高屏溪暴漲重創當地，園區全遭淤泥沖毀，重建後昔日風光不再、人潮銳減，如今只剩當地住戶與零星遊客，連遊客中心唯一的店家今年租約到期也預計撤出。

舊鐵橋濕地園區過往每逢假日有眾多農產品攤商與大量遊客，如今攤商全數撤出，周末剩零星人潮；議員黃飛鳳表示，舊鐵橋作為當地人文古蹟，曾是亞洲最長鐵橋和全台腹地最大的濕地公園，周圍有13個人工埤塘和多種珍貴候鳥，適合作為水資源、生態教育，但多年未被中央核定為風景區，造成經費資源缺乏。

2009年八八風災導致高屏溪溪水暴漲，淹沒舊鐵橋濕地，大量土石及漂流木覆蓋整個區域，不但導致生態破壞和硬體毀損，大量泥沙沖毀園區；議員吳利成說，當年舊鐵橋災情慘重，腳踏車道、橋下綠地、紅土壘球場幾乎全毀，自此觀光也一蹶不振，如今只剩在地人運動休憩，缺乏景觀亮點之下已黯然失色。

舊鐵橋遊客中心目前由民間承租作為商店，已承租6年的攤商表示，八八風災導致園區關閉2年重建，原先有大量觀光客、旅行團來訪，橋下還有多達40攤的小農市集，如今全數撤出，僅剩零星賞鳥迷、火車迷與當地人；「經營真的很累！」老闆娘說一年租金近8萬元，需負責環境清潔與清掃廁所，所有設施與活動也要自行規劃，扣除成本後根本沒賺，已考慮今年不再向區公所標租。

觀光局去年6月在大樹區舉辦「乘風而騎」大樹生態採果單車遊，串連九曲堂車站、舊鐵橋溼地公園、古蹟竹寮取水站等地，但黃飛鳳指出，單次式小型活動無法帶動長遠人潮，建議市府打造賞鳥步道，媒合民間單位舉辦假日市集等中大型活動，完善規畫九曲堂車站往來舊鐵橋的交通，包括YouBike、公車、接駁車等。

觀光局長高閔琳表示，大樹區觀光產值多半集中在北大樹的佛光山與義大遊樂世界，南大樹相較起來不易推動觀光，此外舊鐵橋濕地園區未列入中央風景區，以致無法獲得補助經費，今年已預計在舊鐵橋規畫觀光活動；大樹區長楊明融表示，舊鐵橋濕地多半屬高灘地，由水利局管轄，目前已投入做濕地整理。