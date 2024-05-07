抗烈陽、闖泥坑 高雄內門軍事障礙越野賽吸引好手參賽

近年山域搜救賽、越野挑戰賽、山野林道跑步相關活動興起，參賽者所面對的會是自然環境裡，蜿蜒和高低起伏的原始路徑，經河沙地、礫石路段，或需穿越溪水河流等水域，與一般平地上的路跑大不相同。在高雄市內門區舉辦的一場「軍事障礙越野挑戰賽」，吸引不少玩家挑戰，選手們發揮自我潛能，也一探高雄山野部落秘境之美。

這項越野挑戰賽起跑後參賽者須進入6公里鄉間小徑、竹林、負重跑步、75度土坡與天然惡地泥沼區，進入轉換區跳下2.5公尺深泥坑後協力攀繩、之後接高欄、小山丘、攀越300公分高A型網、水坑低爬及障礙網，最後模擬手榴彈投擲，須團隊一起衝刺250公尺達標。最後比賽結果由中華戶外探險協會-雲豹工作隊發揮團隊默契，歷經57分57秒，勇奪團體組冠軍，展現了他們的專業能力。