快訊

蔡政府「最久政務官」傳將退休離開公職 友人：沒有官職更能說建言

桃園爆校園霸凌！女高中生被連甩巴掌、剪髮 校方曝原因：持續輔導當事人

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

屏東推「幼兒專責醫師」 逾萬名嬰幼兒接受照護服務

中央社／ 屏東縣7日電
為提高兒童初級照護醫療品質，屏東縣衛生局推動幼兒專責醫師，提供3歲以下嬰幼兒健康發展照護，已有1萬486名嬰幼兒接受服務，呼籲家中有新生兒的家長可加入專責醫師照護。圖為兒童示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
為提高兒童初級照護醫療品質，屏東縣衛生局推動幼兒專責醫師，提供3歲以下嬰幼兒健康發展照護，已有1萬486名嬰幼兒接受服務，呼籲家中有新生兒的家長可加入專責醫師照護。圖為兒童示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

為提高兒童初級照護醫療品質，屏東縣衛生局推動幼兒專責醫師，提供3歲以下嬰幼兒健康發展照護，已有1萬486名嬰幼兒接受服務，呼籲家中有新生兒的家長可加入專責醫師照護。

屏東縣政府今天新聞稿表示，民國111年全台出生數有13.8萬人，屏東縣僅3749人。衛生局自109年起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，透過專業幼兒專責醫師、幼兒1對1的照護及家長育兒照護諮詢，促進幼兒健康發展，並降低新生兒及兒童可預防的死亡。

衛生局數據，目前有1萬486名嬰幼兒接受照護服務，專責醫師以個案管理方式並結合衛政及社政體系，協助各時程嬰幼兒預防保健、膽道閉鎖等篩檢和衛教諮詢，同步透過牙醫師公會推動兒童牙齒塗氟，進一步針對發展遲緩、高風險家庭等特殊醫療及社福需求通報轉介。

衛生局長張秀君說，結合醫師公會51家醫療院所、（包含7家醫院、15家基層診所、29家衛生所），84名醫師一起投入這項照顧服務。呼籲家長及新手爸媽，家中有新生兒或3歲以下嬰幼兒未加入專責醫師照護，可至衛生局網站查詢合作醫療機構。

屏東縣政府 新生兒 衛生局 醫師

延伸閱讀

腸病毒疫情續升溫「單周167班停課」 疾管署估這時間點達高峰

影／台南近百班級5千童停課！ 腸病毒躁動市府呼籲勤洗手

屏東縣城鄉處長李怡德將入閣 周春米：與有榮焉

2大病毒來襲！診所病人狂湧入 醫累慘「停止掛號」：一人中獎全家淪陷

相關新聞

垃圾積500噸！小琉球清運9度流標 鄉長向縣府求援

屏東離島小琉球是觀光勝地，琉球鄉公所去年底起辦理垃圾清運招標案8次均流標，2月底起暫置場至今已累積約500噸垃圾，鄉公所...

影／嘟嘟火車回高雄了！ 安置哈瑪星園區將轉型咖啡廳

2003年到2006年高雄曾行駛「臨港線嘟嘟火車」，是許多高雄人的回憶。3節柴聯自強號列車去年報廢後，高雄市文化局向台鐵...

高雄市政會議移師佛光山 陳其邁：感謝一起淨零轉型

高雄市府今天召開例行性市政會議，開會地點選在大樹佛光山，常務副住持慧傳法師率眾參加。市長陳其邁說，今天市政會議主題討論淨...

屏東推「幼兒專責醫師」 逾萬名嬰幼兒接受照護服務

為提高兒童初級照護醫療品質，屏東縣衛生局推動幼兒專責醫師，提供3歲以下嬰幼兒健康發展照護，已有1萬486名嬰幼兒接受服務...

市政會議首次移師佛光山 陳其邁曝原因：高雄重要佛教聖地

高雄市政府每週例行性市政會議，今天首次移師佛光山佛陀紀念館舉行。市長陳其邁說，佛光山是高雄非常重要的佛教聖地，且今天市政...

馬祖酒廠端午節配酒啟動 業者估「龍年效應帶動」收購價可望小漲

馬祖酒廠113年端午節家戶購酒6日起開始配售。地方特產業者指出，龍年包裝討喜且市場反應佳，收購價應會小漲。但因增值空間不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。