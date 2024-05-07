屏東推「幼兒專責醫師」 逾萬名嬰幼兒接受照護服務

為提高兒童初級照護醫療品質，屏東縣衛生局推動幼兒專責醫師，提供3歲以下嬰幼兒健康發展照護，已有1萬486名嬰幼兒接受服務，呼籲家中有新生兒的家長可加入專責醫師照護。

屏東縣政府今天新聞稿表示，民國111年全台出生數有13.8萬人，屏東縣僅3749人。衛生局自109年起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，透過專業幼兒專責醫師、幼兒1對1的照護及家長育兒照護諮詢，促進幼兒健康發展，並降低新生兒及兒童可預防的死亡。

衛生局數據，目前有1萬486名嬰幼兒接受照護服務，專責醫師以個案管理方式並結合衛政及社政體系，協助各時程嬰幼兒預防保健、膽道閉鎖等篩檢和衛教諮詢，同步透過牙醫師公會推動兒童牙齒塗氟，進一步針對發展遲緩、高風險家庭等特殊醫療及社福需求通報轉介。

衛生局長張秀君說，結合醫師公會51家醫療院所、（包含7家醫院、15家基層診所、29家衛生所），84名醫師一起投入這項照顧服務。呼籲家長及新手爸媽，家中有新生兒或3歲以下嬰幼兒未加入專責醫師照護，可至衛生局網站查詢合作醫療機構。