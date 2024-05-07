市政會議首次移師佛光山 陳其邁曝原因：高雄重要佛教聖地

高雄市政府每週例行性市政會議，今天首次移師佛光山佛陀紀念館舉行。市長陳其邁說，佛光山是高雄非常重要的佛教聖地，且今天市政會議有大樹區議題，因此特別選在佛光山召開市政會議。

陳其邁今天下午在佛光山接受媒體聯訪表示，佛光山是高雄非常重要的佛教聖地，且今天市政會議有佛光山所在的大樹區議題，因此就將市政會議移師到佛光山舉行，也趁著市政會議期間，與佛光山的好朋友們交流、溝通。

陳其邁說，佛光山今年也獲環境部認證為環境教育場域，與市府推動淨零轉型等政策並肩而行。他也感謝佛光山在城中城大火時給予市民支持與慰藉。「佛光山的事情，就是市府的事情」，市府會持續與佛光山合作，讓社會更和諧美好。

慧傳法師致詞表示，陳其邁的到來，讓佛光山蓬蓽生輝，希望市府團隊可多利用佛光山場地，為市民做更多服務。他也感謝陳其邁及市府團隊對佛光山的支持，並在推動科技、休閒、體育等方面不遺餘力。

高雄市政府表示，此次召開行動市政會議，主要是強化地方連結。市政會議安排報告漁業產銷情形跟防疫報告，同時也請大樹區公所進行大樹區政業務報告。