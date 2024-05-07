快訊

內政部祭3大限制不讓私法人買豪宅 建商：未來只會讓台北豪宅死一片

以色列持續向拉法進軍，不甩哈瑪斯接受停火協議？

韓女神韓藝瑟宣布結婚！甜嫁小10歲男友

「布農族奧運」將登場！那瑪夏23日舉行射耳祭 高雄市挹注800萬

中央社／ 高雄7日電
第21屆全國布農族射耳祭將於23至25日在高雄那瑪夏區舉行，區公所7日在高市府前舉辦祈福儀式，現場與會者持弓拉滿，為射耳祭揭開序幕。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供（中央社）
第21屆全國布農族射耳祭將於23至25日在高雄那瑪夏區舉行，區公所7日在高市府前舉辦祈福儀式，現場與會者持弓拉滿，為射耳祭揭開序幕。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供（中央社）

有「布農族奧運」之稱的全國布農族射耳祭23至25日在高雄那瑪夏區舉行，區公所今天在高市府前為活動祈福。市長陳其邁表示，將挹注新台幣800萬元優化活動場地、宣傳與規劃等。

高雄市政府原住民事務委員會發布新聞稿指出，那瑪夏區公所邀布農部落原音舞團為活動祈福，儀式如同布農族射耳祭縮影，呈現祭槍祭、小米豐收歌、報戰功、飲酒歌及歡樂歌等；市府祕書長郭添貴代表市長陳其邁出席，與現場與會者持弓拉滿，為射耳祭揭開序幕。

陳其邁表示，為了讓參與者感受那瑪夏原住民文化及運動盛事，市府分別挹注活動宣傳及規劃500萬元、改善活動場地與提升相關設備300萬元，希望全國布農族人盡情享受，歡迎民眾參加感受原住民族熱力與文化。

原住民事務委員會主委阿布斯表示，將協助區公所推動祭典線上看及活動宣傳，讓無法到場民眾能透過網路直播感受現場震撼，提高原住民族文化能見度。

區長孔賢傑表示，活動現場有原民市集、販售農特產品、文創小物、原民風味美食及文化體驗區，歡迎民眾到那瑪夏觀賞全國布農族射耳祭活動，體驗原民文化、享用在地農產。

原民會指出，第21屆全國布農族射耳祭有射耳、播種、除草等祭儀展演，還有射箭、鋸木、排球等傳統及現代體技能競賽，各地布農族運動好手將齊聚高雄市那瑪夏區，並在選手之夜邀請歌手及在地舞團演出。

原住民 射耳祭 布農族人 那瑪夏 高雄市

延伸閱讀

柯志恩秀與陳其邁同框照近5千人按讚 支持者喊「接棒高雄」

高雄搜救犬Roger屆退 領犬員問陳其邁「想領養嗎？」他妙答

相關新聞

台南哈赫拿爾森林6月開放 議員：收訊差恐影響緊急求助

台南市南區體育公園旁哈赫拿爾森林公園將在5月完工、6月開放，議員質詢時要求做好燈光照明、生態安全等警示標示，並反映通訊不...

馬祖酒廠端午節配酒啟動 業者估「龍年效應帶動」收購價可望小漲

馬祖酒廠113年端午節家戶購酒6日起開始配售。地方特產業者指出，龍年包裝討喜且市場反應佳，收購價應會小漲。但因增值空間不...

預計12月完工！高雄車站二階工程進度逾83% 廣場南北側將「成圓」

交通部鐵道局南部工程分局今天表示，高雄車站二階工程進度已逾83%，預計12月可完工；屆時自2018年10月14日台鐵高雄...

金門爭取申設自由貿易港區 議會2政團向中央喊話

金門縣議會跨黨派問政聯盟政團暨無黨籍聯盟政團今天邀集縣府相關單位研商「金門申設自由貿易港區」，會議由兩聯盟政團召集人陳泱...

高雄旗后漁港碼頭整建 1期工程西岸碼頭先動工

旗后漁港碼頭基本設施老舊，高市海洋局規劃改善港內設施。包括第1期優先處理西岸碼頭計162公尺；2期接續整建其餘老舊碼頭2...

「布農族奧運」將登場！那瑪夏23日舉行射耳祭 高雄市挹注800萬

有「布農族奧運」之稱的全國布農族射耳祭23至25日在高雄那瑪夏區舉行，區公所今天在高市府前為活動祈福。市長陳其邁表示，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。