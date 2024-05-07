「布農族奧運」將登場！那瑪夏23日舉行射耳祭 高雄市挹注800萬
有「布農族奧運」之稱的全國布農族射耳祭23至25日在高雄那瑪夏區舉行，區公所今天在高市府前為活動祈福。市長陳其邁表示，將挹注新台幣800萬元優化活動場地、宣傳與規劃等。
高雄市政府原住民事務委員會發布新聞稿指出，那瑪夏區公所邀布農部落原音舞團為活動祈福，儀式如同布農族射耳祭縮影，呈現祭槍祭、小米豐收歌、報戰功、飲酒歌及歡樂歌等；市府祕書長郭添貴代表市長陳其邁出席，與現場與會者持弓拉滿，為射耳祭揭開序幕。
陳其邁表示，為了讓參與者感受那瑪夏原住民文化及運動盛事，市府分別挹注活動宣傳及規劃500萬元、改善活動場地與提升相關設備300萬元，希望全國布農族人盡情享受，歡迎民眾參加感受原住民族熱力與文化。
原住民事務委員會主委阿布斯表示，將協助區公所推動祭典線上看及活動宣傳，讓無法到場民眾能透過網路直播感受現場震撼，提高原住民族文化能見度。
區長孔賢傑表示，活動現場有原民市集、販售農特產品、文創小物、原民風味美食及文化體驗區，歡迎民眾到那瑪夏觀賞全國布農族射耳祭活動，體驗原民文化、享用在地農產。
原民會指出，第21屆全國布農族射耳祭有射耳、播種、除草等祭儀展演，還有射箭、鋸木、排球等傳統及現代體技能競賽，各地布農族運動好手將齊聚高雄市那瑪夏區，並在選手之夜邀請歌手及在地舞團演出。
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