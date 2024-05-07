環澎一、三離岸風電開發辦說明會 望安西嶼持反對

環澎一、三離岸風電開發單位今天在澎湖舉辦環境影響說明書編擬階段公開說明會，議長陳毓仁率多位議員與望安和西嶼2鄉長出席後遞交反對連署書後離席，現場僅剩零星民眾聆聽。

環境部今年3月召開「環澎一離岸風力發電計畫環境影響說明書」，以及「環澎三離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案聯席初審會議。由於環評委員對海纜上岸點位、路線規劃等仍有意見，建議補充修正後再審，同時要求開發的兩家離岸風電股份有限公司籌備處加強與地方溝通。

今天在救國團澎湖青年活動中心舉辦環境影響說明編擬階段公開說明會，議長陳毓仁率多名議員與望安、西嶼2鄉長到場，並在說明會開始後遞交反對連署書後全部離席，現場僅剩零星民眾。

開發單位說明，環澎一、三離岸風電2案，目前只是進行環境調查與可行性評估，未來還要由環境部審核，還不是進入開發階段。開發單位依即定時程明天將前往西嶼外垵舉辦說明會。

依開發單位資料，澎湖外海的環澎一風場和環澎三風場，分別設置25和20支風機，最大總裝置容量360MW、340MW，距澎湖吉具島最近距離在24和32公里，水深在38至60公尺，面積約17.8和27.8平方公里。環澎一離岸邊最近距離約37公里，水深約50至65公尺、環澎三離岸邊最近距離約60公里，水深約38至62公尺；海纜經由彰化離岸風電共同廊道上岸。