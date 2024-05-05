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新任總統府侍衛長 傳由邵智君出任

【即時短評】守護環境需要行動力 生態美地不能蹉跎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南龍崎牛埔地質公園仍屬工業區，市府國土審議提案畫設為國保第1、2類。圖／台南社大提供
台南龍崎牛埔地質公園仍屬工業區，市府國土審議提案畫設為國保第1、2類。圖／台南社大提供

台南市龍崎牛埔具有罕見的青灰泥岩惡地地形，早年退輔會設彈藥工廠，後來又被核准設立掩埋場，地方結合環團奮鬥近20年，陸續撤銷掩場、劃設地質公園，如今可望劃入國土計畫法國土保育地區，讓生態寶地獲得更好的維護，也是地方守護環境的經典寫照。

龍崎掩埋場在2003年通過環評後，因居民反對，陷入開發衝突，2016年地方見興建之力不可擋而求助環保團體等非營利組織，2018年市長選舉，牛埔里長陳永和打著反事業廢棄物掩埋場，守護牛埔環境的旗幟，拿下12萬多票，博得「最強里長」之譽；這股民間發出的力量，受到全國關注，蔡英文總統及當時的行政院長蘇貞昌也都承諾不在此設置掩埋場，農業部林業及自然保育署並在2021年將龍崎工廠劃設為地質公園及自然保留區。

大面積且完整的泥岩惡地在世界少有，龍崎牛埔泥岩惡地生態豐富，更是台灣淺山區的寶地，但地質專家也調查發現，這裡屬於山崩地滑地質敏感地帶，部分地方的地表一直在抬高，因此有房屋不能住人、柏油路面、水土設施裂開等狀況，更凸顯若在此設置事業廢棄物處理場，可能帶來的環境破壞問題。

幸好反對力量成功遏阻掩埋場興建，護住了這片寶地，如今南市府審議國土計畫，再提案把地質公園及自然保留區劃設為國保1、國保2，有了更進一步的守護動作。

牛埔地質公園定位為社區參與及旅遊、保育、環境教育，是由下而上，需要社區投入及配合的場域，農業部已同意補助537萬元，正由農業局研議撰寫招標文件中，將就此地質公園做好規畫。目前台南旅遊路線地圖，尚無龍崎牛埔地質公園的字眼，期待市府加速動作，早日促成地質公園開放，讓更多人知道台南東南邊與高雄交界處還有這塊生態美地。

台南 廢棄物

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