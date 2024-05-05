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遭雷擊停電休館一天 澎湖水族館苦笑「用電鰻發電可以嗎？」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
澎湖今天上午大雷雨，天色昏暗。圖／讀者黃富源提供
澎湖今天上午大雷雨，天色昏暗。圖／讀者黃富源提供

澎湖縣今天清晨天空烏雲密布，隨即下起大雷雨，天空不時閃電並響起雷聲，中央氣象署觀測，馬公市時雨量達63毫米，水利署也對澎湖縣發布「一級淹水警戒」。澎湖水族館今天中午緊急在臉書公告，因為大雨雷擊，造成全館停電，休館一日，並附上一張電鰻的照片，苦中作樂說「用電鰻發電可以嗎」。

馬公市區陳姓男子說，今天清晨被雷雨驚醒，上午澎湖如同颱風天，「天色昏暗，明明是白天，看起來像是快傍晚」，開車必須打開車燈，部分地區甚至出現積水。

澎湖縣消防局說，今天上午馬公第二漁港太陽能變電箱疑遭雷擊冒煙，澎湖消防局趕往救護，到達現場無危害，已交由台電處理。

氣象署表示，台灣海峽有旺盛對流雲系發展，澎湖地區今日有局部大雨發生的機率，民眾需慎防短延時強降雨、雷擊及強陣風，大量的降雨可能導致低窪地區積淹水，請澎湖民眾提高警覺。

湖水族館今天中午緊急公告，因大雨雷擊，全館停電。圖／翻攝自澎湖水族館臉書
湖水族館今天中午緊急公告，因大雨雷擊，全館停電。圖／翻攝自澎湖水族館臉書

澎湖縣 馬公

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