遭雷擊停電休館一天 澎湖水族館苦笑「用電鰻發電可以嗎？」

澎湖縣今天清晨天空烏雲密布，隨即下起大雷雨，天空不時閃電並響起雷聲，中央氣象署觀測，馬公市時雨量達63毫米，水利署也對澎湖縣發布「一級淹水警戒」。澎湖水族館今天中午緊急在臉書公告，因為大雨雷擊，造成全館停電，休館一日，並附上一張電鰻的照片，苦中作樂說「用電鰻發電可以嗎」。

馬公市區陳姓男子說，今天清晨被雷雨驚醒，上午澎湖如同颱風天，「天色昏暗，明明是白天，看起來像是快傍晚」，開車必須打開車燈，部分地區甚至出現積水。

澎湖縣消防局說，今天上午馬公第二漁港太陽能變電箱疑遭雷擊冒煙，澎湖消防局趕往救護，到達現場無危害，已交由台電處理。