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澎湖望安將軍2離島 幸福小巴投入營運

中央社／ 澎湖縣3日電

交通部高雄監理所今天捐贈澎湖偏鄉望安與將軍2離島各1部幸福小巴士，期盼提供鄉民優質便利的接駁服務，完善離島交通運輸措施。

澎湖縣望安鄉公所今天結合文化局花宅歷史建築活動，盛大舉辦「望將幸福巴士通車典禮」，公路局高雄區監理所長李瑞銘、望安鄉長許賢德，澎湖議長陳毓仁、縣政府參議盧春田、縣議員陳佩真等人見證，望安與將軍2離島居民一同感受幸福巴士帶來的便利與安全。

李瑞銘表示，望安鄉目前戶數有2000餘戶，人口約5000人，人口分布有明顯高齡化及少子化情形，而觀察島內鄉民無論在洽公、就醫、就學或轉乘其他運具（飛機、船舶）前往馬公或台灣時，現有公共運輸服務量能顯有不足，因而繼去年補助望安購置1部中巴後，今年接續補助2部小巴，讓望安鄉親獲得更完善的公共運輸服務。

李瑞銘說，偏鄉交通服務的路是永續的，公路局迄今已輔導全國176個鄉鎮，發展453條幸福巴士路線，經過中央和地方政府不斷的努力，偏鄉公共運輸涵蓋率從民國105年的70%，提升到現在約92%，改善偏鄉及離島地區交通不便的困境已具成效，未來也將鼓勵幸福巴士營運單位持續精進服務。

許賢德表示，為了便利離島民眾交通路網，今天啟用的路線，包含有望安島的「船班路線」、「醫療路線」及「航班路線」，以及將軍嶼的「將望船班路線」、「光正船班路線」、「幸福就學線」及「幸福生活線(預約)」，7條路線一次滿足鄉民所有就醫、就學、洽公及採買的需求。目前票價維持澎湖籍鄉親搭乘公車免費措施，歡迎鄉親踴躍搭乘，更多幸福巴士營運資訊請洽澎湖縣望安鄉公所06-9991274洽詢。

偏鄉 巴士 澎湖縣

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