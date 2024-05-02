下周南風帶霧！小心又遇到霧鎖金門 機票最好訂這時間

每年的3月到5月是金門霧季，金門氣象局表示，本周接下來幾天的天氣都會是霧跟雨，而下周一到周三因吹南風，起霧的機會大增，提醒民眾要多注意，盡量訂中午時段的班機，影響的機會越小。

金門氣象站表示，本周天氣是起霧跟降雨，明天有一些零星降水機會，但雨量不多，最主要的降水還是會發生在周日，當天受到鋒面通過影響，雨勢會比較明顯，低窪地區請事先做好準備。

另外，等這波鋒面過後，下周的天氣環境就會以南風為主。金門氣象站指出，雖然南風來了，但因為氣溫也上升，空氣中的水氣要達到飽和的難度也稍微拉高了，所以容易起霧的時段就不像4月這樣全天都起霧，感受上會是入夜到隔天清晨能見度下降，因此對於航班的影響就比較小，5月6日至8日就是如此，建議訂中午的航班。