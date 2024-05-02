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里幹事外務多 高市議員批血汗

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄市議員李雅靜昨在議會質詢時爆料，各區公所里幹事除本職工作，還要承接其他局處委託事項，包括宣傳微型保險，查看冷氣窗架是否老舊損壞，沉重的工作負荷，讓里幹事們有苦難言，民政局不能讓里幹事成為「血汗公務員」。高市民政局說，里幹事僅幫忙宣導。

里幹事平時協助里長推動里務，防治登革熱、關懷獨居老人等高風險人員、訪視弱勢，颱風、豪雨、地震釀成災情，也要幫忙查報，工作內容都在服務里民，相當辛苦。

李雅靜表示，這些業外工作需具專業知識，微型保險涉及保險專業，冷氣機鐵架涉及專業結構，工務局有預算委外，卻把工作丟給里幹事，她要求民政局長須硬起來捍衛里幹事工作權。

民政局長閻青智說，巡查冷氣窗架是否老舊損壞，里幹事不具相關專業，也無法認定是否有安全疑慮，里幹事僅宣導讓民眾多了解，民政局會向工務局爭取相關經費。

民政局表示，外縣市曾發生冷氣機掉落造成死傷，工務局希望透過鄰里系統，里幹事宣導時，請左鄰右舍多留意冷氣機窗台支架，不會強制里幹事巡查。

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