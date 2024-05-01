屏縣照顧腦麻、視障身障員工 職務再設計提供友善職場

屏東縣政府重視身障員工就業權益，除超額進用身障員工，協助身障同仁職務再設計，社會處身障科26歲鄭卉君，台大社工系畢業，重度腦麻雖行動不便，熱愛第一線服務；1999話務員羅曼婷是視障，工作時加裝點字機、擴視機等，快速上手，感謝同事們愛心，獨立並穩定就業。

屏東縣府人事處長李玉秀說，維護身障工作權益及落實定額進用制度，貫策身障定額進用措施，5月1日預估應進用56人，實際進用62人，超額進用身障員工，透過合理調整，協助同仁職務再設計，克服工作遇到障礙與增進個人工作能力，營造讓身障者穩定就業友善環境。

社會處身障科26歲鄭卉君，是台大社工系畢業，2022年4月透過縣府安心上工方案來到人事處協助庶務工作，同年9月經面試合格轉任社會處身心障礙福利科，擔任ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統International Classification of Functioning, Disability and Health，簡稱ICF）需求評估人員。

鄭卉君管因腦麻行動不便，但仍熱愛第一線服務工作，安排訪視時，同事們主動協助安排至醫院、社福機構、關懷據點等無障礙空間相對齊全的場域。鄭卉君說，職場再設計很友善，感受到是被支持的，她申請減壓坐墊，避免因為久坐造成身體不適，也能提升工作效能。

鄭卉君說，身障者不是沒有能力，而是難以發揮，有合適環境、工具與學習機會，也是可以做到很多事情，希望社會大眾對身障者採取同理、包容態度，就業之路可以更順利，人生之路可以走得更有尊嚴。

23歲羅曼婷是縣府1999話務員，她因為早產，出生時看不見，只能看到光線，台藝大國樂系畢業後，透過縣府勞青處媒合，去年8月到縣府工作，家住崁頂鄉的她，每天清晨6點起床，搭火車到屏東上班。羅曼婷說，在縣府協助下，安排視力協助員協助上下班，工作時加裝點字機、擴視機、點字觸摸顯示器設備，短時間內上手，她說，很珍惜這樣工作機會，獨立並穩定就業。