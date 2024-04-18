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馬祖莒光山海一家海館落成 盼帶動地區觀光產業

中央社／ 連江18日電

馬祖西莒觀光指標建築「山海一家海館」今日舉行落成典禮，該館具旅宿、文創空間、零售店舖與旅遊服務中心等機能，未來將對外募集營運商，盼能帶動莒光觀光產業發展。

連江縣交通旅遊局今發布新聞稿指出，山海一家海館原址為舊莒光鄉公所，後轉為傳統市場，但因建物本身年久失修，在多方爭取下以新台幣1億2800萬元，改建為兼具旅館、商場、旅遊服務之建築，並於109年發包興建。3年半期間，經歷疫情期間建材大幅上漲、莒光地區貨運不穩等狀況，仍排除萬難完工。

交旅局表示，山海一家海館與由馬祖國家風景區管理處委外經營之民宿「山海一家山館」為同一設計師設計，2館佇立於西莒青帆村之上，命名取其寓意「山為其背、海為其景、登高望遠、山海一家」。

交旅局說，目前西莒民宿3家（包括山海一家山館），不足以應付旺季需求，故規劃為以旅館為中心的多目標空間，1至2樓為市場、活動廣場與店舖、3樓旅客服務中心及停車場、4至7樓智慧商旅與長住型旅館，合計15間客房，取得相關許可後，將開始對外招募廠商營運。

出席落成典禮的連江縣副縣長陳冠人強調，未來山海一家海館除成為旅遊服務據點外，透過智慧商旅與長住型旅館營運，帶動地方觀光業服務品質提升，市場更能展售在地特色商品，進而促進莒光整體觀光產業發展。

建築 設計師 馬祖

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