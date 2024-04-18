聽新聞
test
0:00 / 0:00
不喜歡垃圾掩埋場當捷運站名 橋頭人盼「青埔站」更名
配合高雄捷運RK1岡山車站通車啟用，高雄捷運5個站6月將改名。議員黃秋媖說，R22青埔站沿用已消失的掩埋場名稱，建議更名為「橋科站」或「橋頭新市鎮站」，以符合蛋黃區發展現況；議員張漢忠議員則希望市府應該廣為宣導，讓更多民眾知道更名訊息。交通局回應，若要更名須依據更名作業要點辦理。
R24南岡山站更名「岡山高醫」、R19楠梓加工區站更名「楠梓科技園區」、O1西子灣站更名「哈瑪星」、O4市議會站更名「前金」、O9技擊館站更名「苓雅運動園區」。
議員黃秋媖指出，過去捷運站命名未與地方充分溝通，6月將有5個捷運站改名，橋頭區里長及市民也反映，以前青埔站是垃圾掩埋場名稱，現在已經沒有垃圾場存在，所以很多外地人不知道青埔在哪裡。現在青埔位處蛋黃區，現名不能與橋頭科學園區或橋頭新市鎮的意象有所連結。
黃秋媖說，希望交通局研議將青埔站也納入更名作業，建議更名為「橋科站」或「橋頭新市鎮站」。另位議員張漢忠也說，捷運更名要廣為宣傳，讓社會大眾更能接受新名。
交通局表示，捷運站更名的主要原因是主要地標有改變，青埔站並沒有改變。如果地方真的想要更名，須依循更名作業要點辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言