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連鎖披薩乳酪蛋糕過期2周？總公司致歉：員工未按標準貼標

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄有民眾指稱連鎖披薩店的乳酪蛋糕，賞味期限是4月2日，已過期2周。記者潘奕言／翻攝
高雄有民眾指稱連鎖披薩店的乳酪蛋糕，賞味期限是4月2日，已過期2周。記者潘奕言／翻攝

高雄有民眾16日叫連鎖披薩店外送，其中乳酪蛋糕切下去後發現很水爛，看包裝發現賞味期限竟是4月2日，已過期2周，便將經過PO上網。總公司回應，該乳酪蛋糕無食安問題，是門市員工未按標準進行貼標，致標示不符規定，會再加強員工教育訓練，也對消費者深感抱歉。

網友PO文表示，16日在外送平台訂餐，其中蛋糕切下去發現非常水爛，小孩吃了幾口拿起來看，盒子標示貼賞味期限是4月2日，已過期14天，打去店家問竟然回覆說是在合理的食用區間，說製作完可以冷凍14天再退冰出來賣，還說會送一個新蛋糕，如果出事會負責醫療賠償，呼籲大家要小心。

對此總公司發出聲明，指出乳酪蛋糕販賣前皆會按照標準進行產品效期貼標，經查證後，確定該項產品無食用安全問題，是門市員工未按標準進行貼標，致使標示不符規定。已全面將該產品暫停銷售，重新檢視。

總公司強調，之前從未有類似標示不符規定情形，造成消費者觀感不佳深感抱歉，日後會再加強門市員工操作教育訓練，避免相關事件再發生。

高雄市衛生局也前往該門市稽查，抽驗1件乳酪蛋糕檢驗衛生標準，並發現烤檯有油垢缺失，責令業者於19日前改善，屆期未改善將依違反食安法處6萬元以上罰鍰。

高雄有民眾指稱連鎖披薩店的乳酪蛋糕，賞味期限是4月2日，已過期2周。記者潘奕言／翻攝
高雄有民眾指稱連鎖披薩店的乳酪蛋糕，賞味期限是4月2日，已過期2周。記者潘奕言／翻攝
高雄市衛生局前往該門市稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局前往該門市稽查。圖／高雄市衛生局提供

衛生局

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