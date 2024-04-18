裁併校說明議員蔣月惠、何春美互槓 家長嗆蔣「吵死了」
屏東縣府今年啟動裁併校，針對屏東市凌雲國小、內埔鄉僑智國小與高樹鄉舊寮國小啟動裁併校程序，先前引發地方反彈，教育處今舉行學校合併或停辦說明記者會，家長團體、議員出席，接近尾聲，議員蔣月惠趁議員何春美在台上說話高喊「不公平，因為新豐國小在你家隔壁」，何春美回蔣「請你不要講話」、「我在講話」，家長團體也不滿蔣鬧場，「吵死了，請出去」，現場氣氛一度火爆。
教育處今在縣府記者室舉行裁併校說明記者會，屏縣家長協會、家長會長協會，議員梁育慈、王景山、何春美、蔣月惠、陳揚出席。
教育處長楊英雪說，屏東縣國小（含本分校）共178所，112學年度，50人以下37所。國小6班學校129所，占全縣72.5％；若以現行國小每班28人編班標準，113學年度起未來5年內，預計陸續減少218個班，相當於減少36所6班規模小學。
舊寮國小評估裁併，地方反對將舊寮國小與高樹最北新豐國小相比，認為應裁併人數更少新豐，而非舊寮，引發地方矛盾。
議員何春美發言，台下一陣騷動，反對舊寮廢校的民眾舉白布條。蔣月惠突高喊「不公平！因為新豐國小就在你家隔壁」，何春美回嗆蔣月惠「請妳不要講話」，蔣月惠這時說「憑什麼叫我出去」，何春美大聲說「我在講話，什麼叫教育，這就是教育！孩子都在看」，教育處長、副處長緩頰跟蔣月惠說，「請議員尊重每個議員、來賓發言」。
蔣月惠仍不滿說「新豐就在你家隔壁」、何春美回嗆「在我家隔壁有犯法嗎？」。蔣月惠再回嗆「我們忍很久了」。何春美仍繼續發言，蔣月惠氣憤的又嗆何春美「你為什麼不為舊寮國小發聲？」，這時屏東縣家長協會理事長王崑宗看不下去，站起來請蔣月惠「你不要吵好不好，我們是家長，要吵去議會吵」，「蔣議員妳出去好不好」、「吵死了」。
雙方你來我往，氣氛一度火爆。何春美講完後，接著議員梁育慈發言，蔣月惠再高喊「還我舊寮國小」。梁育慈未理會，梁育慈說，少子化是縣府不可迴避，屏東縣是少子化重災區，比全國平均還嚴重，教育處在裁併校過程要公開透明，在地溝通才能更順利。
議員何春美事後說，裁併校應尊重專業，不應該被政治化，少子化是要面對課題，保障孩子受教權；屏東縣家長協會理事長王崑宗說，家長關心裁併校學生就學權、老師就業權，弱勢學生交通接送等問題，了解相關情況後，才能將正確資訊分享給家長。
教育處表示，凌雲、僑智與舊寮國小裁併校公聽會等都已結束，4月22日將召開教審會審議，審議結果會依相關行政程序，盡快公告。
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