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高雄市傳統實體人行道設置率僅55% 標線型人行道補缺口

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市目前傳統實體人行道設置率僅55%，畫設標線型人行道能補其不足缺口。圖／高雄市交通局提供
高雄市目前傳統實體人行道設置率僅55%，畫設標線型人行道能補其不足缺口。圖／高雄市交通局提供

高雄市交通局近年推動標線型人行道建置，至今已設置超過90處。交通局表示，標線型人行道是因應道路空間有限等狀況，採行的替代措施，會再視各地的路況，因地制宜逐步改善相關設施，打造友善的行人通行環境。

交通局表示，高雄市目前傳統實體人行道設置率約為55%，部分路段因道路空間不足或其他因素，無法設置實體人行道，標線型人行道能填補實體人行道設置不足缺口，且能有效縮減車道寬度，降低車速，提升行人安全。

標線型人行道設置時皆考量行人通行需求，並依道路狀況及當地居民意見，調整標線寬度及位置。目前高雄市12米寬以上道路所設置的標線型人行道，寬度皆達1.5公尺以上，足供輪椅、嬰兒車等通行。

為改善標線型人行道違停、路障阻礙通行等問題，將請警察局加強違規取締力度，同時與相關單位協調移除路障，並加裝軟質交通桿、緣石或護欄等分隔設施，阻隔車流與行人空間。

交通局表示，標線型人行道施作簡易、迅速，每平方公尺單價僅約目前PC刷毛人行道造價的1/3，經費更低。

高雄市目前傳統實體人行道設置率僅55%，畫設標線型人行道能補其不足缺口。圖／高雄市交通局提供
高雄市目前傳統實體人行道設置率僅55%，畫設標線型人行道能補其不足缺口。圖／高雄市交通局提供

人行道 行人 高雄市

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