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后浦頭社區活動中心啟用 有民眾突向陳福海陳情成焦點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
活動中的意外插曲，有李姓民眾（左一）忽然拿起麥克風跟縣長陳福海（右二）提出陳情。記者蔡家蓁／攝影
活動中的意外插曲，有李姓民眾（左一）忽然拿起麥克風跟縣長陳福海（右二）提出陳情。記者蔡家蓁／攝影

金沙鎮「后浦頭暨五福街社區活動中心」今天上午舉行落成啟用，這棟早在109年9月就竣工的活動中心，因鄰地糾紛遲至今天才啟用，鎮長吳有家表示，感謝各界的協助，讓今天可以有圓滿的結果，他也表示，未來此地也會做幼托服務，提供沙美在地鄉親托育服務的可近性與便利性，共達優生、優養育兒環境的重要目標。

在活動的進行中，有段意外插曲，有位民眾李寶貴忽然發言表示，他要給陳縣長3個建議，包括，希望縣長能去邀請義大醫院院長杜元坤來金門看診服務，嘉惠鄉親；此外，后浦頭有位華僑黃瀟元的舊宅如今荒煙漫草，希望相關單位可以協助整理；希望這個新活動中心可以有供餐服務，讓周遭的老人家可以有熱騰騰的午餐吃。

這棟矗立於榮湖綠水畔及慈德宮旁的后浦頭暨五福街社區活動中心，堪稱是」五星級」活動中心，活動中心在108年2月1日動工，至109年9月4日竣工，但卻因為水溝部分用到民地，產生鄰地糾紛，遲遲無法驗收，經過吳有家等人的奔波協調才解決。

包括金門縣長陳福海、吳有家、金門縣議員王國代、社會處長黃雅芬等人今天上午都出席啟用儀式，金門縣長陳福海在致詞時表示，金沙鎮在歷任鎮長的努力，未來每個月都有一個活動中心啟用，而這也引起監委的關注，他直言，後續要蓋活動中心的自然村可能要面臨更多考驗。

「金沙鎮的活動中心數量，按比例來說是全國最高的」，陳福海說，金門很多自然村，所以才會蓋活動中心，這點中央不瞭解，他承諾，未來還會繼續蓋，但會要求進行盤整、活化，讓它發揮最大功能。

吳有家也說，這棟活動中心從109完工至今，感謝各界的幫忙，讓此事獲得圓滿結果，他提及，現在年輕人不敢生小孩，主要是怕小孩沒人照顧，所以未來會在此做幼托服務，這也是金沙鎮第二個有幼托的社區活動中心，他說，目前正在評估各活動中心是否適合開設又托，希望盤點設置更多幼托中心，嘉惠新手爸媽。

金沙鎮民代表主席周水土表示，這件事過去風風雨雨，如今雨過天晴，希望未來能好好運用。

金沙鎮「后浦頭暨五福街社區活動中心」今天上午舉行落成啟用，包括金門縣長陳福海、金沙鎮長吳有家、金門縣議員王國代、社會處長黃雅芬等人共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮「后浦頭暨五福街社區活動中心」今天上午舉行落成啟用，包括金門縣長陳福海、金沙鎮長吳有家、金門縣議員王國代、社會處長黃雅芬等人共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海出席「后浦頭暨五福街社區活動中心」落成啟用，他表示，金沙鎮的活動中心比例是全國最高的。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海出席「后浦頭暨五福街社區活動中心」落成啟用，他表示，金沙鎮的活動中心比例是全國最高的。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮「后浦頭暨五福街社區活動中心」今天上午舉行落成啟用，邀請碧山樂團到場演出，相當特別搶眼。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮「后浦頭暨五福街社區活動中心」今天上午舉行落成啟用，邀請碧山樂團到場演出，相當特別搶眼。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海

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