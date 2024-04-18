社會住宅包租代管創造多贏 屏東縣弱勢戶房客占比58%

屏東縣配合內政部開辦社會住宅包租代管計畫，以低於市場租金包租或代管方式提供所得較低家庭、弱勢對象及就業、就學有居住需求者的租屋協助，已媒合房東與房客300多戶，其中弱勢戶比重占58%，超過住宅法規定出租弱勢戶40%標準；縣府表示，第4期擴大目標戶數至400戶，目前仍有一半名額，鼓勵房東與有租屋需求民眾申請。

縣府城鄉發展處說，社會住宅包租方案為受政府委託的民間業者承租，由業者與房東簽訂3年包租契約後，業者以二房東角色，轉租房客並管理。

代管方案為受政府委託的民間業者協助房東出租住宅給符合資格房客，由房東與房客簽訂租約，業者負責管理，自2019年開辦以來進入第4期，簽約3年租期房客會有重複，今年7月擴大目標戶數400戶，媒合期限至明年7月17日。

參加包租代管計畫的房客，以優於市價8至9成租金承租外，申請資料同步帶入中央300億元擴大租金補貼專案審查，主動審查是否符合租金補貼資格，依不同級別，符合者每戶每月可補貼2000元至3600元；包租代管第4期計畫委辦2家業者為兆基管理顧問屏東分公司及富山房屋買賣公司，有意願的房東及房客可逕洽業者諮詢。

閒置空屋加入社會住宅包租代管，房東享有專業管理租屋服務最多3年，可輕鬆收租外，也享有稅賦減免，房屋稅比照自用住宅稅率1.2％、地價稅比照自用住宅稅率2‰、綜合所得稅租金1萬5000元以下免稅，以上部分扣除60％，每年修繕補助最高1萬元，最多補助3年，另有居家安全相關保險費用補助每年每屋最高3500元及簽約公證費3000元補助。

縣長周春米表示，屏東開辦社會住宅包租代管已5年，成功媒合多組房東及房客租屋需求，對房東而言，減少管理房子負擔，且享有賦稅、修繕費等多項優惠補助，鼓勵有意願加入社會住宅包租代管房東，踴躍加入公益出租輕鬆收租行列，對有租屋需求民眾，可以優惠租金承租，且減輕尋找合適房源壓力。