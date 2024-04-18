參考蝶道概念…台26南灣段 下月架網護蝶

紫斑蝶過去僅在墾丁國家公園零星現蹤，近年有5處熱點，且大量在春天飛越馬路時遭車輛碰撞傷亡，屏200縣道出火段去年6月甚至每天有紫蝶橫越，外界期盼官方積極護蝶。墾丁國家公園管理處指將參考「蝶道」概念，下月在省道台26線南灣段馬鞍山熱點路段架網護送紫蝶過馬路，如果成功，將成為繼賞鷹、護蟹後另個生態保育亮點。

嘉義以南至屏東北部低海拔山區常吸聚紫斑蝶度冬，高雄茂林區和屏東春日鄉有多個知名紫蝶幽谷，墾丁國家公園過去有零星現蹤，近年發現春季飛越馬路遭「路殺」現象漸增，民間團體不捨蝶屍遍地，號召志工手持標語站路旁宣導，也籲請官方積極護蝶。

墾管處委託生態學者詹家龍調查2年，發現墾丁有5處熱點，食草為盤龍草的小紫斑蝶占8成，各地5、6月出現大規模遷徙現象，他曾觀察到台26線南灣段每分鐘400隻紫斑蝶通過的壯觀景象，也記錄到逾百隻被撞死慘狀，建議循國道林內段「車道讓蝶道」模式，架高網護蝶。

詹家龍說，2007年起紫斑蝶北返高峰，高速公路局在國道3雲林林內鄉路段實施「車道讓蝶道」措施，致死率由3%至4%降至0.2%至0.3%。墾管處說，小紫斑蝶飛行速度每小時20公里，因遷徙高峰期「封路護蝶」影響較大，下月起將在台26線南灣段馬鞍山熱點實驗單側架網護蝶措施，網高4.5公尺，道路長約100公尺，並協調公路局設降速警示牌，實驗性創舉如能成功，將複製到屏200縣道出火段。