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參考蝶道概念…台26南灣段 下月架網護蝶

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
墾丁國家公園近年發現大量紫斑蝶在春天飛越馬路時遭車輛碰撞傷亡，墾管處參考國道林內段「車道讓蝶道」概念，下月將在台26線南灣段馬鞍山熱點路段架網護蝶過馬路。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園近年發現大量紫斑蝶在春天飛越馬路時遭車輛碰撞傷亡，墾管處參考國道林內段「車道讓蝶道」概念，下月將在台26線南灣段馬鞍山熱點路段架網護蝶過馬路。記者潘欣中／攝影

紫斑蝶過去僅在墾丁國家公園零星現蹤，近年有5處熱點，且大量在春天飛越馬路時遭車輛碰撞傷亡，屏200縣道出火段去年6月甚至每天有紫蝶橫越，外界期盼官方積極護蝶。墾丁國家公園管理處指將參考「蝶道」概念，下月在省道台26線南灣段馬鞍山熱點路段架網護送紫蝶過馬路，如果成功，將成為繼賞鷹、護蟹後另個生態保育亮點。

嘉義以南至屏東北部低海拔山區常吸聚紫斑蝶度冬，高雄茂林區和屏東春日鄉有多個知名紫蝶幽谷，墾丁國家公園過去有零星現蹤，近年發現春季飛越馬路遭「路殺」現象漸增，民間團體不捨蝶屍遍地，號召志工手持標語站路旁宣導，也籲請官方積極護蝶。

墾管處委託生態學者詹家龍調查2年，發現墾丁有5處熱點，食草為盤龍草的小紫斑蝶占8成，各地5、6月出現大規模遷徙現象，他曾觀察到台26線南灣段每分鐘400隻紫斑蝶通過的壯觀景象，也記錄到逾百隻被撞死慘狀，建議循國道林內段「車道讓蝶道」模式，架高網護蝶。

詹家龍說，2007年起紫斑蝶北返高峰，高速公路局在國道3雲林林內鄉路段實施「車道讓蝶道」措施，致死率由3%至4%降至0.2%至0.3%。墾管處說，小紫斑蝶飛行速度每小時20公里，因遷徙高峰期「封路護蝶」影響較大，下月起將在台26線南灣段馬鞍山熱點實驗單側架網護蝶措施，網高4.5公尺，道路長約100公尺，並協調公路局設降速警示牌，實驗性創舉如能成功，將複製到屏200縣道出火段。

墾丁 紫斑蝶

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