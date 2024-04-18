高雄實體人行道少 標線型亂象多

立法院通過行人交通安全設施條例，規範中央和地方政府要訂定行人設施改善計畫，高雄市目前實體人行道設置率55%，有90處使用標線型人行道，但議員認為標線型人行道寬度不足，對輪椅族、嬰兒車不友善，兩年來投入逾16億元設標線型人行道，只是消耗預算，浪費公帑，「不該設的就不要硬設」。交通局長張淑娟表示，標線型人行道都有1.5公尺寬，也能達到車道瘦身、速度管理，將視情況因地制宜。

標線型人行道因施作容易、經費便宜，各地方政府持續推廣，高市2022年投入5.45億元，去年增加至10.6億元；不過市議員陳麗娜表示，市府廣設標線型人行道，往往抱持「設了總比沒設好」想法，倉促下造成許多身障人士、輪椅族、嬰兒車無法順利通行，浪費公帑。

陳麗娜說，標線型人行道常發生車輛違停，路中央有電桿、鋼索和號誌箱障礙，導致行人被迫走到車道，另外有些人行道路幅小、坡度大、水溝蓋遍布，而旅運中心旁的標線型人行道寬達5公尺，則被當作大型停車場，亂象百出，市府應該總體檢。

議員邱俊憲表示，市區許多道路過去因都市計畫和歷史發展下，車道路寬原就不夠，遑論縮減路幅再做人行道，為避免高雄再被冠上行人地獄封號，市府應盡快盤點哪些路段有人行道需求，並考慮使用都市計畫手段變更地目，完成人行道畫設。議員黃柏霖建議標線型人行道採深綠色區塊，較能輕易辨識。

「標線型人行道的彈性太大，可能畫出各種形狀」陳麗娜說，市府應設置施作規範，制定統一準則；交通局長張淑娟回應，市府已針對學校、運輸場站、醫院、商圈周邊積極建設人行道，標線型就是輔助實體人行道的先行措施，設置時因考量當地商家營業需求、住戶停車需求，確實有難處。目前全市標線型人行道都有1.5公尺寬，會制定SOP並與當地居民做好溝通。