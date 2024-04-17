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防寶林茶室案 高市查核產品責任險684家皆合格

中央社／ 高雄17日電

有鑑於寶林茶室食物中毒案，高雄衛生局針對11家百貨公司、6家大型連鎖購物商場，查察食品業者登錄及產品責任險等項目，查核結果684家餐飲業者皆符合規定。

高雄市衛生局啟動百貨公司、大型連鎖賣場查察，衛生局表示，近日餐飲業食品中毒事件，餐飲業者產品責任險逾期未續保，提醒食品業者依食品安全衛生管理法第8條及第13條規定辦理食品業者登錄及投保產品責任險。

衛生局強調，登錄及投保產品責任險除對消費者飲食更有保障外，更能展現食品業者勇於承擔企業社會責任的決心，並分攤業者發生食品衛生安全事件時的風險。

衛生局今天發布新聞稿公布查察結果，17家業者配合響應高雄市政府政策，要求商場內的餐飲業者主動揭露產品責任險張貼於明顯處，市府感謝業者支持，將持續查核為市民把關食品安全。

衛生局也提醒，食品業者未依食品安全衛生管理法第13條規定投保產品責任險者，依同法第47條規定裁處新台幣3萬至300萬元。民眾如有需求及任何食品衛生問題，逕洽衛生局食品衛生科（洽詢專線7134000轉食品衛生科）。

衛生局 食品安全 餐飲業

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